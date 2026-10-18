Вони наділяють своїх власниць потужною енергетикою, природною чарівністю та допомагають розкрити безліч талантів. Читайте більше про найкрасивіші жіночі імена – на 24 Каналі.

Ганна

Це ім'я має давньоєврейське походження та означає "милість" або "благодать". Його власниці – надзвичайно працьовиті, чуйні та відповідальні жінки. Вони наділені великим терпінням, завжди дбають про близьких і вміють створювати навколо себе справжню атмосферу затишку й абсолютної довіри.

Галина

Таке ім'я прийшло до нас із давньогрецької мови й трактується як "спокій". Галини виростають розсудливими жінками з сильною волею та чудовими дипломатичними здібностями. Вони вміють майстерно згладжувати будь-які конфлікти, впевнено долають життєві перешкоди та майже ніколи не втрачають холоднокровності у стресових ситуаціях.

Глорія

Ім'я Глорія має латинське коріння та перекладається як "слава". Такі жінки володіють неймовірною харизмою та амбітністю. Вони абсолютно комфортно почуваються в центрі уваги, впевнено підкорюють кар'єрні вершини та вміють заряджати оточення своїм невичерпним ентузіазмом.

Гелена

Ім'я Гелена є європейським варіантом давньогрецького імені Олена та означає "світла" або "сонячна". Його носійки відзначаються витонченим смаком та глибоким внутрішнім світом. Такі дівчата мають особливий магнетизм, легко генерують креативні ідеї та завжди прагнуть до краси й гармонії у всьому, до чого торкаються.

Глафіра

Це ім'я також походить із Давньої Греції та означає "витончена" або "струнка". Представниці цього імені – дуже елегантні та самостійні особистості. Вони мають потужний внутрішній стрижень, вміють елегантно відстоювати власні кордони та володіють рідкісним даром бачити суть речей, яку інші часто не помічають.

Як красиво назвати дівчинку – жіночі імена на "Г" / Фото Magnific

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