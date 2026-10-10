Сильні, стильні та милозвучні: 5 чоловічих імен на літеру "І", які принесуть удачу

Вибір імені для сина – відповідальне завдання для кожного з батьків, адже воно формує риси характеру та впливає на життєвий шлях дитини. Літера "І" на початку імені часто наділяє чоловіка особливою внутрішньою силою, харизмою та високим рівнем емпатії.

Якщо ви шукаєте гарне ім'я для хлопчика, пропонуємо звернути увагу на цю особливу добірку.

Іван

Таке ім'я прийшло з давньоєврейської мови та означає "Божа милість". Його власники випромінюють неймовірну надійність, спокій та впевненість у собі. Вони володіють унікальною здатністю ставати справжньою опорою для родини і щедро діляться своєю мудрістю з друзями та близькими.

Ігор

Це ім'я має скандинавське походження та трактується як "той, хто охороняє". Його носії – неймовірно цілеспрямовані та енергійні чоловіки. Вони швидко досягають найвищих вершин у професії та надихають інших власним прикладом.

Ілля

Ім'я Ілля прийшло з давньоєврейської культури та перекладається як "мій Бог – Господь". Його представники випромінюють неймовірну харизму, творчий запал та щирість. Вони легко знаходять спільну мову з незнайомцями і створюють теплу атмосферу в будь-якому колективі.

Іларіон

Це ім'я прийшло з давньогрецької мови та трактується як "радісний". Іларіони відзначаються життєрадісністю та оптимізмом. Такі чоловіки зберігають світлий погляд на світ навіть у найскладніших ситуаціях і дарують надію кожному, хто перебуває поруч.

Ізяслав

Таке ім'я має давньослов'янське коріння та означає "той, хто здобув славу". Його представники – шляхетні та рішучі чоловіки, які майстерно розв'язують конфлікти. Вони впевнено ведуть за собою однодумців до великих звершень.

Як оригінально назвати сина – імена на "І" / Фото Magnific

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