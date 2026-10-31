З Геловіном 2026 – прикольні листівки, вірші та привітання своїми словами
Раз на рік можна сміливо дістати скелети із шафи, влаштувати шабаш із друзями та списати всі свої дивні витівки на святкову атмосферу. Відьми готують мітли, вампіри шукають жертв, а гарбузи навіть не підозрюють, що зовсім скоро стануть головними зірками вечора.
І поки нечисть готується до свого виходу у світ, 24 Канал зібрав найкумедніші, найоригінальніші та трохи моторошні привітання з Геловіном, які точно розвеселять друзів, рідних і навіть тих, кого вже давно нічим не налякаєш.
Привітання з Геловіном у віршах
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Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
Хай чаклунки та вампіри
Принесуть щастя й емоції щирі.
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Нехай літають біля хати
Чаклунки й духи завзято,
А у домі — повно сміху,
Солодощів та на втіху!
***
Бажаю страшно красивого
І неймовірно щасливого життя,
До остраху приємних моментів
Без жодного забуття!
Прикольні привітання з Геловіном
- З Гелловіном! Нехай цей вечір буде повним добрих сюрпризів, смачних частувань і хороших друзів поруч. А з усього страшного нехай лишаються тільки костюми. Вітаю з Гелловіном! Нехай ця ніч подарує гарний настрій, яскраві емоції та затишні посиделки з близькими. Гарбузового тобі тепла!
- З Гелловіном тебе! Хай усе погане облітає тебе десятою дорогою, а навколо будуть лише приємні люди і світлі моменти.
- Гарного Гелловіну! Бажаю тобі сміху, смаколиків, чудового образу та святкового настрою, який триватиме ще довго після цієї ночі.
- З Гелловіном! Нехай у твоїй оселі горить тепле світло, на столі буде щось смачненьке, а поруч лише ті, з ким по-справжньому добре.
Картинки з Геловіном
Привітання зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу
Картинки зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу
Листівки зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу
Прикольні привітання з Геловіном / Колаж 24 Каналу
Привітання зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу
Маємо ще одну добірку привітань зі святом Геловіном. Буууде моторошно.