З Геловіном 2026 – прикольні листівки, вірші та привітання своїми словами

І поки нечисть готується до свого виходу у світ, 24 Канал зібрав найкумедніші, найоригінальніші та трохи моторошні привітання з Геловіном, які точно розвеселять друзів, рідних і навіть тих, кого вже давно нічим не налякаєш.

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Привітання з Геловіном у віршах

***



Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

Хай чаклунки та вампіри

Принесуть щастя й емоції щирі.



***

Нехай літають біля хати

Чаклунки й духи завзято,

А у домі — повно сміху,

Солодощів та на втіху!



***



Бажаю страшно красивого

І неймовірно щасливого життя,

До остраху приємних моментів

Без жодного забуття!

Прикольні привітання з Геловіном

З Гелловіном! Нехай цей вечір буде повним добрих сюрпризів, смачних частувань і хороших друзів поруч. А з усього страшного нехай лишаються тільки костюми. Вітаю з Гелловіном! Нехай ця ніч подарує гарний настрій, яскраві емоції та затишні посиделки з близькими. Гарбузового тобі тепла!

З Гелловіном тебе! Хай усе погане облітає тебе десятою дорогою, а навколо будуть лише приємні люди і світлі моменти.

Гарного Гелловіну! Бажаю тобі сміху, смаколиків, чудового образу та святкового настрою, який триватиме ще довго після цієї ночі.

З Гелловіном! Нехай у твоїй оселі горить тепле світло, на столі буде щось смачненьке, а поруч лише ті, з ким по-справжньому добре.

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Картинки з Геловіном

Привітання зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу



Картинки зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу



Листівки зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу



Прикольні привітання з Геловіном / Колаж 24 Каналу



Привітання зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу



Маємо ще одну добірку привітань зі святом Геловіном. Буууде моторошно.