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З Геловіном 2026 – прикольні листівки, вірші та привітання своїми словами

Людмила Онуфреїв
Привітання зі свяом Геловін 2026

Привітання зі свяом Геловін 2026 / Фото Pinterest

Раз на рік можна сміливо дістати скелети із шафи, влаштувати шабаш із друзями та списати всі свої дивні витівки на святкову атмосферу. Відьми готують мітли, вампіри шукають жертв, а гарбузи навіть не підозрюють, що зовсім скоро стануть головними зірками вечора.

І поки нечисть готується до свого виходу у світ, 24 Канал зібрав найкумедніші, найоригінальніші та трохи моторошні привітання з Геловіном, які точно розвеселять друзів, рідних і навіть тих, кого вже давно нічим не налякаєш.

 
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Привітання з Геловіном у віршах

***

Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
Хай чаклунки та вампіри
Принесуть щастя й емоції щирі.

***
Нехай літають біля хати
Чаклунки й духи завзято,
А у домі — повно сміху,
Солодощів та на втіху!

***

Бажаю страшно красивого
І неймовірно щасливого життя,
До остраху приємних моментів
Без жодного забуття!

Прикольні привітання з Геловіном

  • З Гелловіном! Нехай цей вечір буде повним добрих сюрпризів, смачних частувань і хороших друзів поруч. А з усього страшного нехай лишаються тільки костюми. Вітаю з Гелловіном! Нехай ця ніч подарує гарний настрій, яскраві емоції та затишні посиделки з близькими. Гарбузового тобі тепла!
  • З Гелловіном тебе! Хай усе погане облітає тебе десятою дорогою, а навколо будуть лише приємні люди і світлі моменти.
  • Гарного Гелловіну! Бажаю тобі сміху, смаколиків, чудового образу та святкового настрою, який триватиме ще довго після цієї ночі.
  • З Гелловіном! Нехай у твоїй оселі горить тепле світло, на столі буде щось смачненьке, а поруч лише ті, з ким по-справжньому добре.
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Картинки з Геловіном

Привітання зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу


Картинки зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу

Листівки зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу

Прикольні привітання з Геловіном / Колаж 24 Каналу

Привітання зі святом Геловін в прозі / Колаж 24 Каналу

Маємо ще одну добірку привітань зі святом Геловіном. Буууде моторошно.

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