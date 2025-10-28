Водночас важливою традицією свята також вважається перевтілення в моторошні костюми різних лякливих персонажів, зокрема відьом, привидів, скелетів або навіть героїв фільмів жахів. Після цього люди ходять у різні будинки, просять солодощі, а потім йдуть на тематичні вечірки, пише 24 Канал.

З нагоди наближення Геловіна, який припадає на ніч з 31 жовтня на 1 листопада, наша редакція підготувала красиві привітання у картинках, прозі й віршах.

Геловін 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Вітаю з Геловіном! Бажаю веселого і захопливого життя без страхів, втрат, прикрощів і бід. Нехай чорний кіт ніколи не перебігає тобі жодної дороги, нехай кожен день твого життя сплітається в одну велику і міцну павутину щастя.

***

З Геловіном! Бажаю страшно красивою і щасливого життя, до остраху приємних і дивовижних зустрічей, до мозку кісток прекрасних і радісних почуттів, емоцій, відчуттів. Нехай монстри і кікімори, духи і всі сили нечисті літають собі і веселяться в цю ніч, а ти всім серцем вір у все добре і світле, всупереч всім забобонам і прикметам.

***

Сьогодні ніч у нас така:

Всьому гарбуз є голова!

І в цю ніч ти не один,

З тобою свято – Геловін!

Хай дім ваш ангел береже,

А зло не перейде до порога,

Спокій й мир у родині живе,

І не торкнеться вас тривога!

***

Геловін ми зустрічаємо,

Знову в місті маскарад,

У гарбузі ми вирізаємо

Пару дірок – усі в ряд.

Нехай гноми й упирі

Обминуть твою родину,

А злі відьми на мітлі –

Враз візьмуть і просто згинуть!

***

Друзі, вітаю всіх з чарівним Геловіном! Бажаю налякати до смерті всі свої страхи й комплекси, відігнати сумніви, веселитися до втрати пульсу, сміятися до сліз, танцювати до упаду і дуріти до жаху! А ще бажаю страшної краси, кошмарного щастя і нездоланного везіння!

***

Веселого Геловіна вам побажаю. Нехай вся нечисть проходить повз вас, а життя буде наповнене яскравими й радісними подіями. Веселого вечора і повної торби смаколиків!

***

З Геловіном всіх вітаю,

Й не заснути я бажаю!

Ти в цей вечір не забудь

Вікна й двері відімкнуть.

Прийде товстий чорний кіт,

Полоскоче за живіт,

Будем гарно святкувати,

Буде Дракула літати,

Франкенштейн зайде у двері,

Хтось завиє поруч в сквері,

Зомбі в щічку поцілує,

Гарна Відьма зачаклує!

Цілу ніч і аж до ранку

Будуть гості й гулянка!

***

У дивне свято Геловін

Не залишишся один,

І дорослі, й навіть діти

Всі бажають веселитись!

Одягають маски смерті,

І лахміття ще подерті,

І лякатимуть людей,

Не знайомих і гостей.

Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

