Водночас важливою традицією свята також вважається перевтілення в моторошні костюми різних лякливих персонажів, зокрема відьом, привидів, скелетів або навіть героїв фільмів жахів. Після цього люди ходять у різні будинки, просять солодощі, а потім йдуть на тематичні вечірки, пише 24 Канал.
З нагоди наближення Геловіна, який припадає на ніч з 31 жовтня на 1 листопада, наша редакція підготувала красиві привітання у картинках, прозі й віршах.
Геловін 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Геловіном! Бажаю веселого і захопливого життя без страхів, втрат, прикрощів і бід. Нехай чорний кіт ніколи не перебігає тобі жодної дороги, нехай кожен день твого життя сплітається в одну велику і міцну павутину щастя.
З Геловіном! Бажаю страшно красивою і щасливого життя, до остраху приємних і дивовижних зустрічей, до мозку кісток прекрасних і радісних почуттів, емоцій, відчуттів. Нехай монстри і кікімори, духи і всі сили нечисті літають собі і веселяться в цю ніч, а ти всім серцем вір у все добре і світле, всупереч всім забобонам і прикметам.
Привітання з Геловіном 2025 / Колаж LifeStyle24
Сьогодні ніч у нас така:
Всьому гарбуз є голова!
І в цю ніч ти не один,
З тобою свято – Геловін!
Хай дім ваш ангел береже,
А зло не перейде до порога,
Спокій й мир у родині живе,
І не торкнеться вас тривога!
Геловін ми зустрічаємо,
Знову в місті маскарад,
У гарбузі ми вирізаємо
Пару дірок – усі в ряд.
Нехай гноми й упирі
Обминуть твою родину,
А злі відьми на мітлі –
Враз візьмуть і просто згинуть!
Друзі, вітаю всіх з чарівним Геловіном! Бажаю налякати до смерті всі свої страхи й комплекси, відігнати сумніви, веселитися до втрати пульсу, сміятися до сліз, танцювати до упаду і дуріти до жаху! А ще бажаю страшної краси, кошмарного щастя і нездоланного везіння!
Веселого Геловіна вам побажаю. Нехай вся нечисть проходить повз вас, а життя буде наповнене яскравими й радісними подіями. Веселого вечора і повної торби смаколиків!
З Геловіном всіх вітаю,
Й не заснути я бажаю!
Ти в цей вечір не забудь
Вікна й двері відімкнуть.
Прийде товстий чорний кіт,
Полоскоче за живіт,
Будем гарно святкувати,
Буде Дракула літати,
Франкенштейн зайде у двері,
Хтось завиє поруч в сквері,
Зомбі в щічку поцілує,
Гарна Відьма зачаклує!
Цілу ніч і аж до ранку
Будуть гості й гулянка!
У дивне свято Геловін
Не залишишся один,
І дорослі, й навіть діти
Всі бажають веселитись!
Одягають маски смерті,
І лахміття ще подерті,
І лякатимуть людей,
Не знайомих і гостей.
Від душі ти розважайся,
Налякати всіх старайся!
