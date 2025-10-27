Кілька століть тому молоді дівчата збиралися біля багаття або ж у кімнатах при світлі свічок, щоб дізнатися свою долю чи ім'я судженого. Про найкращі ворожіння на Геловін – розповідає 24 Канал.

Цікаво Не лише американці: хто святкує Геловін

Як ворожити на Геловін 2025?

Ловля яблук

Це ворожіння було досить популярним серед кельтів у давнину. Уночі 31 жовтня дівчата наливали воду у глибоку ємність та клали туди кілька яблук різного розміру. Після цього молоді жінки намагалися витягнути фрукт зубами, не допомагаючи собі руками. Якщо ж вдавалося дістати велике яблуко, то наречений буде заможним. А якщо ж дівчина витягнула дрібний фрукт, то шлюб з чоловіком буде нещасливим.

Яблуко скаже

Для цього ворожіння варто взяти яблуко та розділити його навпіл. Якщо насіння фрукта залишилося цілим, то всі ваші мрії здійсняться. Водночас якщо воно пошкодилося, то найближчим часом слід очікувати проблем у житті. А якщо ви не побачите насіння яблука, то готуйтеся до серйозних труднощів.

Солона вода

Перед тим як лягати спати, дівчина має налити солону воду у стакан. Випивши її, слід сказати: "Вода мене палить, а спрага сушить – милий прийде, вогонь загасить!". Уві сні дівчині має побачити хлопця, який дасть їй випити води. Саме він буде її майбутнім чоловіком.

Ворожіння на Геловін 2025 / Фото Freepik

Яблучна шкірка

Дівчата мають взяти яблуко та акуратно прибрати з нього шкірку, думаючи про нареченого. Якщо ж шкірку вдалося зрізати однією стрічкою, то стосунки будуть щасливими. А якщо ж ні, то шлюб буде сповнений сварок, негараздів та труднощів.

Дзеркало, яблуко та свічка

Для цього варто вимкнути світло у кімнаті, підійти до дзеркала, запалити свічку та взяти яблуко. Починайте повільно відкушувати фрукт, дивлячись у люстерко. Через деякий час у відображенні ви маєте побачити свого майбутнього коханого. Однак якщо яблуко з'їдено, а наречений не з'явився, то доведеться ще довго чекати зустрічі з ним. А якщо свічка згасла під час ритуалу, то варто негайно його закінчити, щоб не накликати біди.

Для написання матеріалу використані джерела Liзa.ua та Куншт.