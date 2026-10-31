С Хэллоуином 2026 – забавные открытки, стихи и поздравления своими словами

И пока нечисть готовится к своему выходу в свет, "24 Канал" собрал самые смешные, самые оригинальные и немного жуткие поздравление с Хэллоуином, которые точно развеселят друзей, родных и даже тех, кого уже давно ничем не напугаешь.

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Поздравления с Хэллоуином в стихах

***



Від душі ти розважайся,

Налякати всіх старайся!

Хай чаклунки та вампіри

Принесуть щастя й емоції щирі.



***

Нехай літають біля хати

Чаклунки й духи завзято,

А у домі — повно сміху,

Солодощів та на втіху!



***



Бажаю страшно красивого

І неймовірно щасливого життя,

До остраху приємних моментів

Без жодного забуття!

Забавные поздравления с Хэллоуином

С Хэллоуином! Пусть этот вечер будет полон приятных сюрпризов, вкусных угощений и хороших друзей рядом. А из всего страшного пусть останутся только костюмы. Поздравляю с Хэллоуином! Пусть эта ночь подарит хорошее настроение, яркие эмоции и уютные посиделки с близкими. Тыквенного тебе тепла!

С Хэллоуином тебя! Пусть все плохое обходит тебя стороной, а вокруг будут только приятные люди и светлые моменты.

Хорошего Хэллоуина! Желаю тебе смеха, вкусностей, великолепного образа и праздничного настроения, которое продлится еще долго после этой ночи.

С Хэллоуином! Пусть в твоем доме горит теплый свет, на столе будет что-нибудь вкусненькое, а рядом – только те, с кем по-настоящему хорошо.

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Картинки с Хэллоуином

Поздравления с праздником Хэллоуина в прозе / Коллаж 24 Канала



Картинки с праздником Хэллоуина в прозе / Коллаж 24 Канала



Открытки с праздником Хэллоуина в прозе / Коллаж 24 Канала



Забавные поздравления с Хэллоуином / Коллаж 24 Канала



Поздравления с праздником Хэллоуина в прозе / Коллаж 24 Канала



У нас есть еще одна подборка поздравлений с праздником Хэллоуина. Бууудет жутко.