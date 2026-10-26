Гарні привітання з Днем ангела Дмитра 2026 – листівки, вірша та проза до свята

26 жовтня в Україні святкують Дмитрів день – свято на честь великомученика Димитрія Солунського, якого вважають покровителем воїнів і символом мужності та незламності. За новим церковним календарем саме цього дня відзначають іменини Дмитра. Тож якщо серед ваших близьких є власники цього імені, саме час нагадати їм, які вони чудові. І бажано не лише тоді, коли від них щось потрібно.

24 Канал підготував добірку красивих і щирих привітань із Днем ангела Дмитра. Тут ви знайдете теплі побажання своїми словами, зворушливі вірші та яскраві листівки, які можна надіслати рідним, друзям і знайомим.

Привітання з Днем ангела Дмитра своїми словами

Дмитре, вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров'я, миру в душі та щоб удома завжди було затишно і спокійно.

З Днем ангела, Дмитре! Нехай Господь береже тебе і твою родину, а кожен день дарує радість і добрі звістки.

Дмитре, зі святом тебе! Бажаю надійних друзів поруч, сили духу в будь-яких справах і щоб усе задумане виходило.

Щиро вітаю з іменинами, Дмитре! Хай ангел-охоронець завжди тримає тебе під своїм крилом, а життя буде щедрим на добро і тепло.

З Днем ангела, Дмитре! Нехай тобі вистачає сил, терпіння і наснаги, а мрії потроху збуваються.

Дмитре, вітаю від щирого серця! Бажаю миру, достатку, міцної віри і щоб усе добре, що ти робиш, поверталося до тебе сторицею.

Привітання з Днем ангела Дмитра у віршах українською

***

Щоб у душі настало свято,

Треба зовсім не багато,

Рідних трішечки уваги,

Друзів та колег поваги,

До роботи трішки наснаги,

Хвильку часу на розваги,

В серці місце для кохання,

Грошей на усі бажання.

Тож бажаю все це мати,

Келиха з вином підняти,

Іменини в теплім колі

Гарно святкувати!

***

З Днем ангела тебе, Дмитре, вітаю,

Здоров'я й радості тобі бажаю.

Хай шлях твій світлим буде, ясним,

А кожен день - щасливим і прекрасним.



***

Хай же Дімі життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчував

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров'я і довгого віку.



***

Привітання з Днем ангела Дмитра картинки



Привітання з Днем ангела Дмитра картинки / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангеда Дмитра своїми словами / Колаж 24 Каналу

З Днем ангела Дмитра картинки українською / Колаж 24 Каналу

З Днем ангела Дмитра листівки / Колаж 24 Каналу

З Днем ангела Дмитра привітання в прозі / Колаж 24 Каналу



Ми переконані, що привітань не буває забагато, тому ловіть ще одну збірку привітань з Днем ангела Дмитра. Те, що треба до такого теплого свята.



