З Днем юриста 2026 – тематичні картинки, віріш та привітання своїми словами до світа

Щороку 8 жовтня в Україні відзначають День юриста – професійне свято тих, хто щодня має справу із законами, документами, аргументами та фразою «а де це прописано?». Робота юриста рідко буває простою, адже за сухими нормами права часто стоять реальні люди, складні рішення і відповідальність.

З нагоди свята 24 Канал зібрав офіційні, теплі й небанальні привітання з Днем юриста для колег, друзів і близьких. Бо навіть тим, хто звик шукати точне формулювання в кодексах, іноді приємно почути кілька щирих слів без посилання на статтю закону.

Привітання з днем юриста українською мовою

***

Вітаємо ми з днем юриста!

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

І легко все вдавалося!

***

Закони всі чудово знаєш,

Нюансів безліч правових,

І справедливість захищаєш –

Даєш негідникам під дих!

Тому сьогодні, в День Юриста,

Тобі бажаю перемог!

Хай буде доля світла й чиста,

Й допомагає завжди Бог!

***

Усі закони України

Ти пам’ятаєш назубок,

Юрист ти справді дуже сильний

І кожен правильний твій крок

Твоя робота – не забава,

Бо знань потрібен повний міх

Розплутати важливі справи

І вийти з казусів усіх!

Тобі я хочу побажати

Перемагати в боротьбі,

Привітання з Днем юриста в прозі

Шановні колеги, вітаємо з Днем юриста! Ваша праця є запорукою справедливості, законності та правопорядку в державі. Дякуємо за професіоналізм, принциповість і відданість праву. Здоров'я вам, успіхів і мирного неба!

З Днем юриста! Бажаємо вам незмінної поваги до закону, мудрості у складних рішеннях і витримки в найскладніших справах. Нехай кожна ваша перемога слугує утвердженню справедливості в Україні.

Вітаємо з професійним святом! Юрист стоїть на сторожі прав і свобод людини, а тому його праця має особливу вагу для суспільства. Дякуємо за чесність, сумлінність і високу відповідальність. Нехай ваша діяльність завжди приносить результат.

З Днем юриста! Щиро бажаємо вам фахових досягнень, вдячних клієнтів, надійних партнерів і колег, які цінують ваш досвід. Нехай верховенство права залишається вашим головним орієнтиром, а праця приносить гідне визнання.

Шановні юристи, з вашим святом! У час випробувань особливо важливо, щоб закон і справедливість мали надійних захисників. Дякуємо вам за стійкість, принциповість і вірність професії. Успіхів, натхнення та злагоди в кожній справі!

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Привітання з Днем юриста в прозі / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас одну добірку привітань з Днем юриста. Вітайте красиво.



