По случаю праздника "24 Канал" собрал официальные, теплые и небанальные поздравления с Днем юриста для коллег, друзей и близких. Ведь даже тем, кто привык искать точную формулировку в кодексах, иногда приятно услышать несколько искренних слов без ссылки на статью закона.
Поздравления с Днем юриста на украинском языке
***
Вітаємо ми з днем юриста!
Успіхів і помислів чистих,
І довгих днів життя променистих,
Щоб був ти непотоплюваний.
Щоб щастя тобі посміхалося,
І легко все вдавалося!
***
Закони всі чудово знаєш,
Нюансів безліч правових,
І справедливість захищаєш –
Даєш негідникам під дих!
Тому сьогодні, в День Юриста,
Тобі бажаю перемог!
Хай буде доля світла й чиста,
Й допомагає завжди Бог!
***
Усі закони України
Ти пам’ятаєш назубок,
Юрист ти справді дуже сильний
І кожен правильний твій крок
Твоя робота – не забава,
Бо знань потрібен повний міх
Розплутати важливі справи
І вийти з казусів усіх!
Тобі я хочу побажати
Перемагати в боротьбі,
Поздравление с Днем юриста в прозе
- Уважаемые коллеги, поздравляем вас с Днем юриста! Ваш труд является залогом справедливости, законности и правопорядка в государстве. Благодарим вас за профессионализм, принципиальность и преданность праву. Желаем вам здоровья, успехов и мирного неба!
- С Днем юриста! Желаем вам неизменного уважения к закону, мудрости в сложных решениях и выдержки в самых сложных делах. Пусть каждая ваша победа служит утверждению справедливости в Украине.
- Поздравляем с профессиональным праздником! Юрист стоит на страже прав и свобод человека, а потому его труд имеет особое значение для общества. Благодарим вас за честность, добросовестность и высокую ответственность. Пусть ваша деятельность всегда приносит результат.
- С Днем юриста! Искренне желаем вам профессиональных достижений, благодарных клиентов, надежных партнеров и коллег, которые ценят ваш опыт. Пусть верховенство права остается вашим главным ориентиром, а труд приносит достойное признание.
- Уважаемые юристы, с вашим праздником! В период испытаний особенно важно, чтобы закон и справедливость имели надежных защитников. Благодарим вас за стойкость, принципиальность и верность профессии. Успехов, вдохновения и согласия в каждом деле!
Картинки ко Дню юриста Украины
Картинки ко Дню юриста на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Картинки ко Дню юриста на украинском языке / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем юриста в картинках / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем юриста в картинках / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем юриста своими словами / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем юриста в прозе / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем юриста в прозе / Коллаж 24 Канала
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