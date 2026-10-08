З нагоди свята 24 Канал зібрав офіційні, теплі й небанальні привітання з Днем юриста для колег, друзів і близьких. Бо навіть тим, хто звик шукати точне формулювання в кодексах, іноді приємно почути кілька щирих слів без посилання на статтю закону.

Привітання з днем юриста українською мовою

***

Вітаємо ми з днем юриста!

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

І легко все вдавалося!

***

Закони всі чудово знаєш,

Нюансів безліч правових,

І справедливість захищаєш –

Даєш негідникам під дих!

Тому сьогодні, в День Юриста,

Тобі бажаю перемог!

Хай буде доля світла й чиста,

Й допомагає завжди Бог!

***

Усі закони України

Ти пам’ятаєш назубок,

Юрист ти справді дуже сильний

І кожен правильний твій крок

Твоя робота – не забава,

Бо знань потрібен повний міх

Розплутати важливі справи

І вийти з казусів усіх!

Тобі я хочу побажати

Перемагати в боротьбі,

Привітання з Днем юриста в прозі

Шановні колеги, вітаємо з Днем юриста! Ваша праця є запорукою справедливості, законності та правопорядку в державі. Дякуємо за професіоналізм, принциповість і відданість праву. Здоров'я вам, успіхів і мирного неба!

З Днем юриста! Бажаємо вам незмінної поваги до закону, мудрості у складних рішеннях і витримки в найскладніших справах. Нехай кожна ваша перемога слугує утвердженню справедливості в Україні.

Вітаємо з професійним святом! Юрист стоїть на сторожі прав і свобод людини, а тому його праця має особливу вагу для суспільства. Дякуємо за чесність, сумлінність і високу відповідальність. Нехай ваша діяльність завжди приносить результат.

З Днем юриста! Щиро бажаємо вам фахових досягнень, вдячних клієнтів, надійних партнерів і колег, які цінують ваш досвід. Нехай верховенство права залишається вашим головним орієнтиром, а праця приносить гідне визнання.

Шановні юристи, з вашим святом! У час випробувань особливо важливо, щоб закон і справедливість мали надійних захисників. Дякуємо вам за стійкість, принциповість і вірність професії. Успіхів, натхнення та злагоди в кожній справі!

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Привітання з Днем юриста в прозі / Колаж 24 Каналу



Привітання з Днем юриста в прозі / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас одну добірку привітань з Днем юриста. Вітайте красиво.



