З нагоди свята 24 Канал зібрав офіційні, теплі й небанальні привітання з Днем юриста для колег, друзів і близьких. Бо навіть тим, хто звик шукати точне формулювання в кодексах, іноді приємно почути кілька щирих слів без посилання на статтю закону.
Привітання з днем юриста українською мовою
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Вітаємо ми з днем юриста!
Успіхів і помислів чистих,
І довгих днів життя променистих,
Щоб був ти непотоплюваний.
Щоб щастя тобі посміхалося,
І легко все вдавалося!
***
Закони всі чудово знаєш,
Нюансів безліч правових,
І справедливість захищаєш –
Даєш негідникам під дих!
Тому сьогодні, в День Юриста,
Тобі бажаю перемог!
Хай буде доля світла й чиста,
Й допомагає завжди Бог!
***
Усі закони України
Ти пам’ятаєш назубок,
Юрист ти справді дуже сильний
І кожен правильний твій крок
Твоя робота – не забава,
Бо знань потрібен повний міх
Розплутати важливі справи
І вийти з казусів усіх!
Тобі я хочу побажати
Перемагати в боротьбі,
Привітання з Днем юриста в прозі
- Шановні колеги, вітаємо з Днем юриста! Ваша праця є запорукою справедливості, законності та правопорядку в державі. Дякуємо за професіоналізм, принциповість і відданість праву. Здоров'я вам, успіхів і мирного неба!
- З Днем юриста! Бажаємо вам незмінної поваги до закону, мудрості у складних рішеннях і витримки в найскладніших справах. Нехай кожна ваша перемога слугує утвердженню справедливості в Україні.
- Вітаємо з професійним святом! Юрист стоїть на сторожі прав і свобод людини, а тому його праця має особливу вагу для суспільства. Дякуємо за чесність, сумлінність і високу відповідальність. Нехай ваша діяльність завжди приносить результат.
- З Днем юриста! Щиро бажаємо вам фахових досягнень, вдячних клієнтів, надійних партнерів і колег, які цінують ваш досвід. Нехай верховенство права залишається вашим головним орієнтиром, а праця приносить гідне визнання.
- Шановні юристи, з вашим святом! У час випробувань особливо важливо, щоб закон і справедливість мали надійних захисників. Дякуємо вам за стійкість, принциповість і вірність професії. Успіхів, натхнення та злагоди в кожній справі!
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Привітання з Днем юриста в прозі / Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем юриста в прозі / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас одну добірку привітань з Днем юриста. Вітайте красиво.