З Міжнародим днем лікаря 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами до свята
У роботі лікаря немає дрібниць. Одне рішення може змінити перебіг лікування, кілька уважних слів – заспокоїти пацієнта, а звичайне чергування інколи перетворюється на години максимальної концентрації та відповідальності.
До Міжнародного дня лікаря 24 Канал зібрав добірку привітань з Днем лікаря для тих, хто щодня працює у медицині. Тут – теплі побажання для колег, друзів, рідних і знайомих, яким хочеться сказати кілька важливих слів у професійне свято.
Привітання з Днем лікаря своїми словами
- З Днем лікаря! Дякуємо вам за турботу, терпіння і мить, коли ви повертаєте людям віру в одужання. Здоров'я вам, сил і мирного неба!
- Вітаємо з Днем медичного працівника! Ви рятуєте життя, часом не спавши й не відпочиваючи. Низький уклін вам за вашу доброту і самовідданість. Нехай вас теж береже здоров'я!
- З Днем лікаря! Ваші руки лікують, а ваші слова підтримують. Дякуємо, що ви поруч у найважчі хвилини. Нехай ваша праця повертається вдячністю і теплом.
- Дякуємо вам, лікарі! За безсонні ночі, за точні рішення, за уважність до кожного пацієнта. Особливо цінно це зараз. Міцного вам здоров'я і спокою в душі.
- З Днем лікаря! Ви обрали професію, де головне це людина. Дякуємо за вашу мужність і добре серце. Хай у вашому житті буде більше світлих днів і менше важких змін.
З Міжнародним Днем лікаря вірші українською
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Без лікаря ми ніяк і нікуди,
до лікаря біжим ми у випадку біди,
життя своє та рідних довіряємо,
працю лікарів усі ми поважаємо.
З днем лікаря тебе вітаю,
здоров’я кріпкого бажаю!
Нехай легким буде життя,
проблеми всі підуть у небуття!
***
З Днем медика вітаю,
Вклоняюсь низько вам,
Бажаю вам здоров'я,
Не знати горя, драм.
Терпіння вам в роботі
І зцілення нести,
Добро і милосердя
Крізь роки пронести!
***
Даруєте надію і здоров'я,
І боретесь з недугами завзято.
Багато ви життів вже врятували,
Зі святом вашим щиро хочу вітати!
Привітання з міжнародним днем лікаря картинки
З Міжнародним Днем лікаря 2026 / Колаж 24 Каналу
Привітання з Міжнародним Днем лікаря картинки / Колаж 24 Каналу
З Міжнародним Днем лікаря картинки / Колаж 24 Каналу
Привітання з Міжнародним Днем лікаря своїми словами / Колаж 24 Каналу
Привітання з Міжнародним Днем лікаря своїми словами / Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем лікаря.