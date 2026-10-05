З Міжнародим днем лікаря 2026 – листівки, вірші та привітання своїми словами до свята

У роботі лікаря немає дрібниць. Одне рішення може змінити перебіг лікування, кілька уважних слів – заспокоїти пацієнта, а звичайне чергування інколи перетворюється на години максимальної концентрації та відповідальності.

До Міжнародного дня лікаря 24 Канал зібрав добірку привітань з Днем лікаря для тих, хто щодня працює у медицині. Тут – теплі побажання для колег, друзів, рідних і знайомих, яким хочеться сказати кілька важливих слів у професійне свято.

Привітання з Днем лікаря своїми словами

З Днем лікаря! Дякуємо вам за турботу, терпіння і мить, коли ви повертаєте людям віру в одужання. Здоров'я вам, сил і мирного неба!

Вітаємо з Днем медичного працівника! Ви рятуєте життя, часом не спавши й не відпочиваючи. Низький уклін вам за вашу доброту і самовідданість. Нехай вас теж береже здоров'я!

З Днем лікаря! Ваші руки лікують, а ваші слова підтримують. Дякуємо, що ви поруч у найважчі хвилини. Нехай ваша праця повертається вдячністю і теплом.

Дякуємо вам, лікарі! За безсонні ночі, за точні рішення, за уважність до кожного пацієнта. Особливо цінно це зараз. Міцного вам здоров'я і спокою в душі.

З Днем лікаря! Ви обрали професію, де головне це людина. Дякуємо за вашу мужність і добре серце. Хай у вашому житті буде більше світлих днів і менше важких змін.

З Міжнародним Днем лікаря вірші українською

***

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

до лікаря біжим ми у випадку біди,

життя своє та рідних довіряємо,

працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

проблеми всі підуть у небуття!

***

З Днем медика вітаю,

Вклоняюсь низько вам,

Бажаю вам здоров'я,

Не знати горя, драм.

Терпіння вам в роботі

І зцілення нести,

Добро і милосердя

Крізь роки пронести!

***

Даруєте надію і здоров'я,

І боретесь з недугами завзято.

Багато ви життів вже врятували,

Зі святом вашим щиро хочу вітати!

Привітання з міжнародним днем лікаря картинки



З Міжнародним Днем лікаря 2026 / Колаж 24 Каналу



Привітання з Міжнародним Днем лікаря картинки / Колаж 24 Каналу



З Міжнародним Днем лікаря картинки / Колаж 24 Каналу



Привітання з Міжнародним Днем лікаря своїми словами / Колаж 24 Каналу



Привітання з Міжнародним Днем лікаря своїми словами / Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще одну добірку привітань з Днем лікаря.