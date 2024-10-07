Міжнародний день лікаря був заснований за ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я і Міжнародної медичної гуманітарної організації "Лікарі без кордонів". Вони допомагають людям, які постраждали від війни, епідемій і природних катастроф у понад 80 країнах світу.

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В умовах повномасштабної війни професія лікаря стала ще відповідальнішою, адже медики рятують життя не тільки цивільним, але й військовим. Фахівці щодня ризикують і прикладають максимум зусиль заради порятунку людей, тому заслуговують на особливу подяку. LifeStyle24 підготував привітання з Міжнародним днем лікаря у віршах, прозі й картинках. Висловіть вдячність медикам, надіславши їм теплі та щирі слова.

Привітання з Міжнародним днем лікаря 2024: проза, вірші й картинки

Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Дякую за вашу титанічну працю, стійкість і витривалість, високий професіоналізм! Ви допомагаєте зберегти найголовніше для людини – її здоров'я. Будьте здорові, щасливі й оптимістичні! Нехай ваше життя наповнять доброта, теплота і гармонія. Довгих років життя, і бережи вас Господь!

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У день усіх лікарів,

Вітаю українських докторів!

Бо надважка робота в вас –

Кожному життя рятуєте повсякчас.

Бажаю вам на кожен день утіхи

Нехай мине вас підступне лихо.

Хай радість кожен день дарує,

А ангел хай вас пильнує.



Привітання з Міжнародним днем лікаря 2024 / Колаж LifeStyle24

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У Міжнародний день лікаря бажаємо всіх благ світу, ідеального здоров'я, міцності духу у складних ситуаціях, любові та удачі. Нехай ваше величезне серце, повне благородства та терпіння, знає лише радість, а доля буде світлою та дивовижною.

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Вітаємо зі святом, нехай ваші пацієнти тішать вас усмішками. Бажаємо, щоб ви завжди отримували задоволення від своєї роботи та гідну плату за вашу працю. Ми ніколи не забудемо значущість і важливість вашої праці. Бережіть себе!



Привітання з Міжнародним днем лікаря 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю вас з Днем лікаря! Ваша професія настільки важлива, що не повинна бути недооціненою, особливо в цей непростий період. Від щирого серця бажаю здоров'я, бадьорості духу, нових знань, кар'єрного росту, щоб пацієнти поважали, хвалили, любили й дякували!

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Вітаю з Міжнародним днем лікаря! Бажаю завжди бути сильним, міцним і здоровим, щоб з легкістю допомагати іншим людям берегти своє здоров'я. Бажаю поваги й пошани. Бажаю успіхів і багаторазових перемог над недугами. Бажаю добробуту й удачі. Бажаю любові, яка з кожним днем буде заряджати вас життєвою енергією!



Привітання з Міжнародним днем лікаря 2024 / Колаж LifeStyle24

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З Міжнародним днем лікаря! Щодня ви рятуєте життя та здоров'я людей, повертаючи їм надію. Дякую за сумлінне виконання ваших обов'язків, бажаємо енергії та сил, міцного здоров'я, щастя в родині та нових кар'єрних звершень.