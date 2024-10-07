У цей день також вшановують пам'ять священномучениці Юстини. Жінка проповідувала християнство та навертала язичників, через що була страчена.
Цікаво З Днем ангела Юстини: зворушливі картинки-привітання зі святом
LifeStyle24 підготував привітання з Днем ангела Юстини у прозі, віршах і картинках. Не забудьте надіслати їх своїм рідним і друзям, які мають сьогодні іменини, та подаруйте їм гарний настрій у це світле свято.
Привітання з Днем ангела Юстини 2024: проза, вірші й картинки
У День твого ангела, хочу побажати міцного здоров'я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде надійним захисником!
***
У день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаємо,
І щодня й щомиті,
Хай тобі допомагає,
Ангел покровитель!
***
Сьогодні твій День ангела, і я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було сповнене гармонії та щастя. Нехай ангел, що охороняє тебе, принесе у твоє життя лише яскраві та позитивні моменти!
Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.
***
Ім'я дивовижне на світі існує,
І скажемо щиро – найкращим пасує.
І той, кому Бог це ім'я посилає,
У житті наче зіронька ясна сяє.
Тож хочу нині я тобі побажати
Тепло щирих друзів в житті відчувати,
Коханою бути й любов дарувати!
Вітаю з Днем ангела!
***
Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання здійснюються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.
***
Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хочу побажати безсумнівної удачі й великого везіння у твоїх справах, непохитності характеру і морального духу, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага життя.
Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24
***
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
У День ангела надсилаю тобі найщиріші побажання: міцного здоров'я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, всюдисущої удачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!