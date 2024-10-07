У цей день також вшановують пам'ять священномучениці Юстини. Жінка проповідувала християнство та навертала язичників, через що була страчена.

Цікаво З Днем ангела Юстини: зворушливі картинки-привітання зі святом

LifeStyle24 підготував привітання з Днем ангела Юстини у прозі, віршах і картинках. Не забудьте надіслати їх своїм рідним і друзям, які мають сьогодні іменини, та подаруйте їм гарний настрій у це світле свято.

Привітання з Днем ангела Юстини 2024: проза, вірші й картинки

У День твого ангела, хочу побажати міцного здоров'я, безмежної енергії, величезного щастя і невичерпного натхнення. Нехай твій ангел завжди буде надійним захисником!

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня й щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

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Сьогодні твій День ангела, і я хочу побажати тобі, щоб твоє життя було сповнене гармонії та щастя. Нехай ангел, що охороняє тебе, принесе у твоє життя лише яскраві та позитивні моменти!



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки удачу і море позитиву! І ангел-охоронець береже тебе від усіх негараздів.

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Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

У житті наче зіронька ясна сяє.

Тож хочу нині я тобі побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем ангела!

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Вітаю тебе з Днем ангела і бажаю завжди з посмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання здійснюються, а віра в краще супроводжує тебе по життю. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде з тобою поруч і вберігає тебе від всього поганого.

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Щиро вітаю тебе з Днем ангела! Хочу побажати безсумнівної удачі й великого везіння у твоїх справах, непохитності характеру і морального духу, сміливих ідей і творчих задумів, успішної реалізації планів і вічного блага життя.



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24

***

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

У День ангела надсилаю тобі найщиріші побажання: міцного здоров'я, палкої любові, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, всюдисущої удачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!