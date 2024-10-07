Це свято вшановує пам'ять священномучениці Юстини. Вона навертала язичників у християнство та проповідувала його серед народу, через що була страчена. Ім'я Юстина має латинське походження та означає "справедлива".

Не пропустіть 7 жовтня – яке церковне свято: чому сьогодні не можна носити старі речі

LifeStyle24 підготував гарні картинки-привітання з Днем ангела Юстини. Надішліть їх своїм рідним, друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини.

День ангела Юстини 2024: найщиріші привітання у картинках



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24



Привітання з Днем ангела Юстини 2024 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Юстини

У 2023 році Україна перейшла на новоюліанський календар, тому дати більшості церковних свят змістилися на 13 днів. Цьогоріч Юстини відзначають свої іменини 7 жовтня, тоді як раніше святкували – 20 жовтня.