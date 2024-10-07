У цей день наші предки продовжували підготовку до зими та заготовляли дрова для печі. Про заборони й прикмети 7 жовтня – розповість LifeStyle24.

Не пропустіть Календар релігійних свят на жовтень 2024 року: що відзначатимуть українці

День пам'яті священномучеників Сергія і Вакхи

Сергій і Вакх жили у Римській імперії. За часів правління імператора Максиміана чоловіки були військовослужбовцями, але ніхто не знав, що вони сповідують християнство. Коли про це дізнався цар, то наказав їм принести жертву ідолам, на що тримав чітку відмову.

Сергій і Вакх зазнали знущань з боку імператора, але все одно демонстрували вірність Сину Божому. Тоді Максиміан відіслав їх до правителя Антіоха, який ненавидів християн. Імператор дав можливість чоловікам востаннє зробити вибір на користь язичництва, але отримав негативну відповідь. Після цього Сергія і Вакха стратили.

Що не можна робити

Не можна сваритися й конфліктувати з рідними.

Не варто приймати або дарувати подарунки.

Не рекомендується носити старі речі, бо привабите негативну енергію в будинок.

Не можна скаржитися на життя.

Народні прикмети

Якщо сьогодні сонячно, то протягом місяця буде тепло.

Якщо побачите повний Місяць на небі, то взимку буде багато снігу.

Якщо на горобині багато ягід, то зима буде суворою.

Якщо на дубі багато жолудів, то взимку буде тепло.

Що ще відзначають

Міжнародний день лікаря. Його щорічно відзначають у перший понеділок жовтня з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це професійне свято для медичних працівників, які щодня рятують життя людям.

Всесвітній день архітектора. Його заснували у 1985 році за сприяння Міжнародного союзу архітекторів. У цей день вітають творців, які втілюють у життя проєкти, завдяки яким забезпечують комфортне життя людей.