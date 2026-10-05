К Международному дню врача "24 Канал" подготовил подборку " поздравлений с Днем врача " для тех, кто ежедневно работает в сфере медицины. Здесь – теплые пожелания для коллег, друзей, родных и знакомых, которым хочется сказать несколько важных слов в профессиональный праздник.

Поздравления с Днем врача своими словами

С Днем врача! Спасибо вам за заботу, терпение и те мгновения, когда вы возвращаете людям веру в выздоровление. Здоровья вам, сил и мирного неба!

Поздравляем с Днем медицинского работника! Вы спасаете жизни, порой не спав и не отдыхая. Низкий поклон вам за вашу доброту и самоотверженность. Пусть вас тоже хранит здоровье!

С Днем врача! Ваши руки лечат, а ваши слова поддерживают. Спасибо, что вы рядом в самые тяжелые минуты. Пусть ваш труд вознаграждается благодарностью и теплом.

Спасибо вам, врачи! За бессонные ночи, за точные решения, за внимательность к каждому пациенту. Особенно ценно это сейчас. Крепкого вам здоровья и душевного покоя.

С Днем врача! Вы выбрали профессию, где главное – это человек. Спасибо за ваше мужество и доброе сердце. Пусть в вашей жизни будет больше светлых дней и меньше тяжелых испытаний.

С Международным Днем врача – стихи на украинском языке

***

Без лікаря ми ніяк і нікуди,

до лікаря біжим ми у випадку біди,

життя своє та рідних довіряємо,

працю лікарів усі ми поважаємо.

З днем лікаря тебе вітаю,

здоров’я кріпкого бажаю!

Нехай легким буде життя,

проблеми всі підуть у небуття!

***

З Днем медика вітаю,

Вклоняюсь низько вам,

Бажаю вам здоров'я,

Не знати горя, драм.

Терпіння вам в роботі

І зцілення нести,

Добро і милосердя

Крізь роки пронести!

***

Даруєте надію і здоров'я,

І боретесь з недугами завзято.

Багато ви життів вже врятували,

Зі святом вашим щиро хочу вітати!

Поздравления с Международным днем врача: картинки



С Международным днем врача 2026 / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Международным днем врача: картинки / Коллаж 24 Канала



С Международным днем врача: картинки / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Международным днем врача своими словами / Коллаж 24 Канала



Поздравления с Международным днем врача своими словами / Коллаж 24 Канала



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