К Международному дню врача "24 Канал" подготовил подборку " поздравлений с Днем врача " для тех, кто ежедневно работает в сфере медицины. Здесь – теплые пожелания для коллег, друзей, родных и знакомых, которым хочется сказать несколько важных слов в профессиональный праздник.
Поздравления с Днем врача своими словами
- С Днем врача! Спасибо вам за заботу, терпение и те мгновения, когда вы возвращаете людям веру в выздоровление. Здоровья вам, сил и мирного неба!
- Поздравляем с Днем медицинского работника! Вы спасаете жизни, порой не спав и не отдыхая. Низкий поклон вам за вашу доброту и самоотверженность. Пусть вас тоже хранит здоровье!
- С Днем врача! Ваши руки лечат, а ваши слова поддерживают. Спасибо, что вы рядом в самые тяжелые минуты. Пусть ваш труд вознаграждается благодарностью и теплом.
- Спасибо вам, врачи! За бессонные ночи, за точные решения, за внимательность к каждому пациенту. Особенно ценно это сейчас. Крепкого вам здоровья и душевного покоя.
- С Днем врача! Вы выбрали профессию, где главное – это человек. Спасибо за ваше мужество и доброе сердце. Пусть в вашей жизни будет больше светлых дней и меньше тяжелых испытаний.
С Международным Днем врача – стихи на украинском языке
***
Без лікаря ми ніяк і нікуди,
до лікаря біжим ми у випадку біди,
життя своє та рідних довіряємо,
працю лікарів усі ми поважаємо.
З днем лікаря тебе вітаю,
здоров’я кріпкого бажаю!
Нехай легким буде життя,
проблеми всі підуть у небуття!
***
З Днем медика вітаю,
Вклоняюсь низько вам,
Бажаю вам здоров'я,
Не знати горя, драм.
Терпіння вам в роботі
І зцілення нести,
Добро і милосердя
Крізь роки пронести!
***
Даруєте надію і здоров'я,
І боретесь з недугами завзято.
Багато ви життів вже врятували,
Зі святом вашим щиро хочу вітати!
Поздравления с Международным днем врача: картинки
С Международным днем врача 2026 / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Международным днем врача: картинки / Коллаж 24 Канала
С Международным днем врача: картинки / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Международным днем врача своими словами / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Международным днем врача своими словами / Коллаж 24 Канала
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