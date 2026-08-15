З Успінням Пресвятої Богородиці 2026: найтепліші привітання для рідних і друзів

15 серпня віряни відзначають світле свято Успіння Пресвятої Богородиці. Цього дня хочеться трохи пригальмувати, побути з рідними, згадати про важливе й просто побажати одне одному добра, миру та Божого захисту.

Якщо ви саме думаєте, як привітати близьких, друзів чи колег, 24 Канал має добірку щирих і теплих привітань з Успінням Пресвятої Богородиці. Обирайте те, яке відгукнеться найбільше, і не забудьте сказати кілька добрих слів тим, хто вам дорогий.

Привітання з Днем Успіння Пресвятої Богородиці своїми словами

Зі святом Пресвятої Богородиці! Нехай Вона, як добра мама, завжди тримає тебе за руку і веде через усі труднощі. Бажаю тобі миру в душі, тепла в серці і того особливого материнського захисту, який відчуваєш навіть тоді, коли важко. Хай береже тебе і твоїх рідних

Нехай Матір Божа огортає твою родину любов'ю, а в домі завжди буде затишно і мирно.

Нехай Пресвята Діва Марія дарує тобі материнську ласку, віру, яка не похитнеться, і надію навіть у найтемніші дні. Бажаю здоров'я тобі й усім, кого любиш. Нехай мир завжди живе у вашій оселі.

Зі святом! Нехай Богородиця бере під свій покров тебе, твою родину і все, що тобі дороге.

Вітаю зі святом Пресвятої Богородиці! Нехай Вона завжди буде поруч — як мама, яка бачить усе і все прощає. Бажаю тобі сили не втрачати віри, ніжності в серці і спокою в душі. Хай береже тебе Матір Божа кожного дня твого життя.

Успіння Пресвятої Богородиці привітання українською

***

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

***

Свята Богородице,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,

Про заступництво лише благаємо,

І на силу твою уповаємо,

Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

***

Я вас зі святом великим вітаю.

У день Успіння Пресвятої Богородиці

Миру й злагоди бажаю

Пам’ятайте, що все буде добре, коли поруч Бог,

У серці нехай панує любов без тривог.

Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці картинки українською



З Успінням Пресвятої Богородиці картинки / Фото Колаж 24 Каналу



Вітання з Святом Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Колаж 24 Каналу





Привітання зі Святом Пресвятої Богородиці / Фото Колаж 24 Каналу



Привітання зі Святом Успіння Пресвятої Богородиці в картинках / Фото Колаж 24 Каналу



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