Якщо ви саме думаєте, як привітати близьких, друзів чи колег, 24 Канал має добірку щирих і теплих привітань з Успінням Пресвятої Богородиці. Обирайте те, яке відгукнеться найбільше, і не забудьте сказати кілька добрих слів тим, хто вам дорогий.
Привітання з Днем Успіння Пресвятої Богородиці своїми словами
- Зі святом Пресвятої Богородиці! Нехай Вона, як добра мама, завжди тримає тебе за руку і веде через усі труднощі. Бажаю тобі миру в душі, тепла в серці і того особливого материнського захисту, який відчуваєш навіть тоді, коли важко. Хай береже тебе і твоїх рідних
- Нехай Матір Божа огортає твою родину любов'ю, а в домі завжди буде затишно і мирно.
- Нехай Пресвята Діва Марія дарує тобі материнську ласку, віру, яка не похитнеться, і надію навіть у найтемніші дні. Бажаю здоров'я тобі й усім, кого любиш. Нехай мир завжди живе у вашій оселі.
- Зі святом! Нехай Богородиця бере під свій покров тебе, твою родину і все, що тобі дороге.
- Вітаю зі святом Пресвятої Богородиці! Нехай Вона завжди буде поруч — як мама, яка бачить усе і все прощає. Бажаю тобі сили не втрачати віри, ніжності в серці і спокою в душі. Хай береже тебе Матір Божа кожного дня твого життя.
Успіння Пресвятої Богородиці привітання українською
***
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
***
Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!
***
Свята Богородице,
Про тебе не забуваємо,
Молимося і вихваляємо,
У храмі часто згадуємо.
Свята Богородице,
Про заступництво лише благаємо,
І на силу твою уповаємо,
Христом Богом закликаємо.
Свята Богородице,
Всім добра, любові бажаємо,
Ти допоможеш, точно знаємо,
Дива щастя очікуємо.
***
Я вас зі святом великим вітаю.
У день Успіння Пресвятої Богородиці
Миру й злагоди бажаю
Пам’ятайте, що все буде добре, коли поруч Бог,
У серці нехай панує любов без тривог.
Привітання з Успінням Пресвятої Богородиці картинки українською
З Успінням Пресвятої Богородиці картинки / Фото Колаж 24 Каналу
Вітання з Святом Успіння Пресвятої Богородиці / Фото Колаж 24 Каналу
Привітання зі Святом Пресвятої Богородиці / Фото Колаж 24 Каналу
Привітання зі Святом Успіння Пресвятої Богородиці в картинках / Фото Колаж 24 Каналу
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