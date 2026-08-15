Если вы как раз думаете, как поздравить близких, друзей или коллег, 24 Канал подготовил подборку искренних и теплых поздравлений с Успением Пресвятой Богородицы. Выбирайте то, что больше всего вам по душе, и не забудьте сказать несколько добрых слов тем, кто вам дорог.

Поздравления с Днем Успения Пресвятой Богородицы своими словами

С праздником Успения Пресвятой Богородицы! Пусть Она, как добрая мама, всегда держит тебя за руку и ведет через все трудности. Желаю тебе мира в душе, тепла в сердце и той особой материнской защиты, которую чувствуешь даже тогда, когда тяжело. Пусть хранит тебя и твоих родных

Пусть Матерь Божья окутывает твою семью любовью, а в доме всегда будет уютно и мирно.

Пусть Пресвятая Дева Мария дарует тебе материнскую ласку, непоколебимую веру и надежду даже в самые мрачные дни. Желаю здоровья тебе и всем, кого ты любишь. Пусть мир всегда царит в вашем доме.

С праздником! Пусть Богородица примет под Свой покров тебя, твою семью и все, что тебе дорого.

Поздравляю с праздником Пресвятой Богородицы! Пусть Она всегда будет рядом – как мама, которая видит все и все прощает. Желаю тебе силы не терять веры, нежности в сердце и покоя в душе. Пусть хранит тебя Матерь Божья каждый день твоей жизни.

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления на украинском языке

***

Ще сміється серпень золотий,

Але осені гінці вже йдуть.

Успіння Богородиці святої,

Дзвони на дзвіниці несуть.

Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,

Живіть у мирі з Богом і людьми,

Нехай ангел вас крилами осінить,

І довгими нехай будуть ваші дні!

***

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Пресвята наша Богородиця

Дивиться лагідно з небес.

Вам пошле своє благословення

І подарує казкових чудес.

І нині, в день її Успіння,

Від душі хочу вам побажати,

Щоб душа ваша залишилася світлою,

І ви могли благі справи робити!

***

Свята Богородице,

Про тебе не забуваємо,

Молимося і вихваляємо,

У храмі часто згадуємо.

Свята Богородице,

Про заступництво лише благаємо,

І на силу твою уповаємо,

Христом Богом закликаємо.

Свята Богородице,

Всім добра, любові бажаємо,

Ти допоможеш, точно знаємо,

Дива щастя очікуємо.

***

Я вас зі святом великим вітаю.

У день Успіння Пресвятої Богородиці

Миру й злагоди бажаю

Пам’ятайте, що все буде добре, коли поруч Бог,

У серці нехай панує любов без тривог.

Поздравления с Успением Пресвятой Богородицы: картинки на украинском языке



Картинки ко Дню Успения Пресвятой Богородицы / Фотоколлаж 24 Канала



Поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы / Фотоколлаж 24 Канала



Поздравления с праздником Успения Пресвятой Богородицы в картинках / Фотоколлаж 24 Канала



А если хочется не просто поздравить, а найти по-настоящему искренние слова для самых дорогих людей – мы собрали еще одну подборку поздравлений с Успением Пресвятой Богородицы.