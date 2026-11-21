21 листопада українці відзначають Введення в храм Пресвятої Богородиці – одне з дванадцяти найбільших церковних свят, яке також називають Третьою Пречистою. За церковним переданням, цього дня батьки маленької Марії, святі Йоаким та Анна, привели трирічну доньку до Єрусалимського храму, присвятивши її служінню Богові. Свято символізує духовну чистоту, віру та початок особливого шляху Богородиці.

З цієї нагоди 24 Канал підготував щирі привітання, якими можна потішити найдорожчих людей.

Зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці у віршах



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До Дня введення в храм

Богородиці Святою!

Хай легко живеться вам,

І у душі панує спокій!

Нехай у всьому допоможе Бог,

Будуть близькі цінувати.

Щастя вам великий шматок,

Щоб ні краплі не тужити!

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Свята Богородиця добро хай принесе,

Миром і любов`ю назавжди огорне.

Нехай в серці віра щохвилини живе,

Хай Богородиця від лиха береже.

Благодаттю нехай наповниться дім,

Бажаю здоров`я і миру усім.

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Богородиця Свята

Хай від лиха захищає,

Хай покровом кожен дім

Від біди оберігає!

Радощів, тепла, добра,

Нескінченної любові.

Богородиця Свята,

Дай усім легкої долі!

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Привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці картинки

Картинки з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал

Привітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал

Привітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці в картинках / Колаж 24 Канал

Привітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці листівки / Колаж 24 Канал

Привітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці листівки / Колаж 24 Канал



Маємо для вас ще добірку привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці.







