З цієї нагоди 24 Канал підготував щирі привітання, якими можна потішити найдорожчих людей.

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Зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці у віршах



***

До Дня введення в храм

Богородиці Святою!

Хай легко живеться вам,

І у душі панує спокій!

Нехай у всьому допоможе Бог,

Будуть близькі цінувати.

Щастя вам великий шматок,

Щоб ні краплі не тужити!

***



Свята Богородиця добро хай принесе,

Миром і любов`ю назавжди огорне.

Нехай в серці віра щохвилини живе,

Хай Богородиця від лиха береже.

Благодаттю нехай наповниться дім,

Бажаю здоров`я і миру усім.

***



Богородиця Свята

Хай від лиха захищає,

Хай покровом кожен дім

Від біди оберігає!

Радощів, тепла, добра,

Нескінченної любові.

Богородиця Свята,

Дай усім легкої долі!

***

Привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці картинки

Картинки з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал

Привітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці / Колаж 24 Канал

Привітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці в картинках / Колаж 24 Канал

Привітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці листівки / Колаж 24 Канал

Привітання з Введенням в Храм Пресвятої Богородиці листівки / Колаж 24 Канал



Маємо для вас ще добірку привітання зі святом Введення в храм Пресвятої Богородиці.



