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21 ноября украинцы отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из двенадцати величайших церковных праздников, который также называют Третьей Пречистой. Согласно церковному преданию, в этот день родители маленькой Марии, святые Иоаким и Анна, привели свою трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, посвятив ее служению Богу. Праздник символизирует духовную чистоту, веру и начало особого пути Богородицы.
По этому случаю 24 Канал подготовил искренние поздравления, которыми можно порадовать самых дорогих людей.
С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы в стихах
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До Дня введення в храм
Богородиці Святою!
Хай легко живеться вам,
І у душі панує спокій!
Нехай у всьому допоможе Бог,
Будуть близькі цінувати.
Щастя вам великий шматок,
Щоб ні краплі не тужити!
***
Свята Богородиця добро хай принесе,
Миром і любов`ю назавжди огорне.
Нехай в серці віра щохвилини живе,
Хай Богородиця від лиха береже.
Благодаттю нехай наповниться дім,
Бажаю здоров`я і миру усім.
***
Богородиця Свята
Хай від лиха захищає,
Хай покровом кожен дім
Від біди оберігає!
Радощів, тепла, добра,
Нескінченної любові.
Богородиця Свята,
Дай усім легкої долі!
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Поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы: картинки
Картинки, посвященные Введению во храм Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы в картинках / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы открытки / Коллаж 24 Канал
Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы: открытки / Коллаж 24 Канал
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