Фото с Pinterest

21 ноября украинцы отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы – один из двенадцати величайших церковных праздников, который также называют Третьей Пречистой. Согласно церковному преданию, в этот день родители маленькой Марии, святые Иоаким и Анна, привели свою трехлетнюю дочь в Иерусалимский храм, посвятив ее служению Богу. Праздник символизирует духовную чистоту, веру и начало особого пути Богородицы.

По этому случаю 24 Канал подготовил искренние поздравления, которыми можно порадовать самых дорогих людей. Adv С праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы в стихах



*** До Дня введення в храм

Богородиці Святою!

Хай легко живеться вам,

І у душі панує спокій!

Нехай у всьому допоможе Бог,

Будуть близькі цінувати.

Щастя вам великий шматок,

Щоб ні краплі не тужити! ***



Свята Богородиця добро хай принесе,

Миром і любов`ю назавжди огорне.

Нехай в серці віра щохвилини живе,

Хай Богородиця від лиха береже.

Благодаттю нехай наповниться дім,

Бажаю здоров`я і миру усім. ***



Богородиця Свята

Хай від лиха захищає,

Хай покровом кожен дім

Від біди оберігає!

Радощів, тепла, добра,

Нескінченної любові.

Богородиця Свята,

Дай усім легкої долі! *** Поздравления с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы: картинки Картинки, посвященные Введению во храм Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы в картинках / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы открытки / Коллаж 24 Канал

Поздравления с Введением во храм Пресвятой Богородицы: открытки / Коллаж 24 Канал



У нас для вас есть еще подборка Поздравление с праздником Введения во храм Пресвятой Богородицы.





Эксклюзивы 24 канала

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter