З Днем ангела Михайла 2026 – картинки, вірші та привітання своїми словами
8 листопада всі Михайли мають цілком законний привід приймати привітання, теплі слова та підвищену увагу. Адже цього дня відзначають Собор Архістратига Михаїла, а власники цього імені святкують День ангела.
24 Канал зібрав найкращі привітання з іменинами Михайла у прозі та листівках, щоб ви могли потішити близьких без довгих пошуків потрібних слів.
Привітання з Днем ангела Михайла своїми словами
- Михайле, вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди береже тебе в дорозі й удома, дарує мир у серці та сили на кожен новий день.
- З Днем ангела, Михайле! Бажаю тобі світлих днів, щирих людей поруч і тепла в родині. Нехай усе добре, що ти даруєш іншим, повертається до тебе з любов'ю.
- Щиро вітаю тебе зі святом, Михайле! Нехай Архистратиг Михаїл охороняє твій дім, зміцнює твою віру й додає мужності в усьому, за що береш.
- Михайле, з іменинами тебе! Бажаю міцного здоров'я, радості без причини та спокою на душі. Нехай життя буде щедрим на добро, а мрії здійснюються вчасно.
- З Днем ангела, дорогий Михайле! Дякую, що ти поруч. Нехай тебе завжди оточують ті, з ким тобі легко й затишно, а Господь дарує мир, достаток і щастя.
Привітання з Днем ангела Михайла у віршах
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Михайла,
Прийми привітання!
***
В іменини Михайлу побажаю
Щастя і тепла, земного раю.
Благодать хай спуститься з небес
І сповнить життя великих чудес!
Нехай твої збуваються бажання,
У людей завжди мати визнання!
Смутку ніколи тобі не знати,
І все, що хочеш, досягати!
***
У Михайла нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Привітання з Днем ангела Михайла картинки
Картинки з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу
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