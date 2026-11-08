З Днем ангела Михайла 2026 – картинки, вірші та привітання своїми словами

24 Канал зібрав найкращі привітання з іменинами Михайла у прозі та листівках, щоб ви могли потішити близьких без довгих пошуків потрібних слів.

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Привітання з Днем ангела Михайла своїми словами

Михайле, вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель завжди береже тебе в дорозі й удома, дарує мир у серці та сили на кожен новий день.

З Днем ангела, Михайле! Бажаю тобі світлих днів, щирих людей поруч і тепла в родині. Нехай усе добре, що ти даруєш іншим, повертається до тебе з любов'ю.

Щиро вітаю тебе зі святом, Михайле! Нехай Архистратиг Михаїл охороняє твій дім, зміцнює твою віру й додає мужності в усьому, за що береш.

Михайле, з іменинами тебе! Бажаю міцного здоров'я, радості без причини та спокою на душі. Нехай життя буде щедрим на добро, а мрії здійснюються вчасно.

З Днем ангела, дорогий Михайле! Дякую, що ти поруч. Нехай тебе завжди оточують ті, з ким тобі легко й затишно, а Господь дарує мир, достаток і щастя.

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Привітання з Днем ангела Михайла у віршах

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Михайла,

Прийми привітання!

***

В іменини Михайлу побажаю

Щастя і тепла, земного раю.

Благодать хай спуститься з небес

І сповнить життя великих чудес!

Нехай твої збуваються бажання,

У людей завжди мати визнання!

Смутку ніколи тобі не знати,

І все, що хочеш, досягати!

***

У Михайла нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

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***

Привітання з Днем ангела Михайла картинки



Картинки з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу

Листівки з днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу

Привітання з Днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу

Картинки з днем ангела Михайла / Колаж 24 Каналу



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