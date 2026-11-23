Верующие часто задаются вопросом, как правильно относиться к святым таинствам, чтобы не превратить их в рутину. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк объяснил, одобряет ли он еженедельное причастие и как к этому относились первые христиане.

Об этом он подробнее рассказал в своем фейсбуке.

Как часто можно причащаться

По словам отца Алексея, верующие не просто могут, но и должны причащаться каждую неделю, ведь это прямая заповедь и древняя традиция Церкви. Он напомнил, что первые христиане во время каждого совместного собрания вкушали хлеб и вино как Тело и Кровь Иисуса Христа, воспроизводя Тайную Вечерю.

Филюк отметил, что каждый христианин должен быть полноценным участником литургии, а не просто наблюдателем. Приступать к чаше каждое воскресенье – вполне естественно, ведь никто не знает, доживет ли до следующей недели. Именно поэтому Церковь благословляет частую исповедь и регулярное единение с Богом.

Современная церковная практика опирается на многовековой опыт святых отцов. Например, святой Василий Великий описывал как обычную норму причастие четыре раза в неделю: в среду, пятницу, субботу и воскресенье.

Сегодня ПЦУ полностью поддерживает желание духовно активных прихожан приступать к таинству каждую неделю. Для этого верующим следует соблюдать основные правила подготовки: соблюдать короткий пост хотя бы в течение одного дня и получить благословение своего духовника. В то же время исповедоваться перед каждым причастием при такой регулярной практике не обязательно.

Аналогичный подход придерживается и Украинская Греко-Католическая Церковь. В УГКЦ нет никаких запретов на еженедельное или даже ежедневное причастие. Хотя благочестивой нормой там обычно считается участие в таинстве один-два раза в месяц, окончательную частоту верующий определяет индивидуально вместе со своим священником в соответствии со своими духовными потребностями.

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