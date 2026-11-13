Не 1 июня: когда в Украине будут отмечать День защиты детей в 2026 году

На протяжении многих лет подряд начало лета ассоциировалось у украинцев с главным детским праздником. Однако эта привычная традиция осталась в прошлом.

Государство решило окончательно отказаться от советского наследия и синхронизировать национальный календарь с мировым сообществом. Подробнее о новой дате Дня защиты детей в Украине – рассказывает 24 Канал.

Когда отмечается День защиты детей в Украине

Долгое время, начиная с конца 1990-х годов, украинцы поздравляли малышей именно 1 июня. Этот день прочно закрепился в сознании благодаря началу летних школьных каникул, многочисленным концертам и веселым развлекательным мероприятиям в городских парках. Однако 30 мая 2025 года президент Владимир Зеленский подписал Указ № 355/2025, который полностью изменил порядок празднования. Этот новый документ официально отменил праздник, который в свое время установил Леонид Кучма Указом № 568/98 от 1998 года.

С тех пор День защиты детей в Украине отмечается 20 ноября. Именно в это осеннее время украинцы вместе со всем цивилизованным миром отмечают Всемирный день ребенка. Стоит отметить, что это событие не дарит гражданам дополнительного выходного в связи с военным положением в стране. Например, в 2026 году 20 ноября приходится на обычную рабочую пятницу.

Когда будет День защиты детей в Украине – новая дата / Коллаж 24 Канала

Почему перенесли дату Дня защиты детей в Украине

Главная цель переноса заключается в желании окончательно отрешиться от традиций, навязанных украинцам Советским Союзом. Традиция устраивать празднования 1 июня существовала преимущественно в странах социалистического лагеря. Вместе с тем Украина стремится разделять общие ценности с международным сообществом, которое давно выбрало другой день для чествования прав самых маленьких.

20 ноября имеет огромное историческое значение для всего мира. Именно в этот день в 1959 году Организация Объединенных Наций приняла Декларацию прав ребенка. Ровно через тридцать лет, в тот же день, была принята Конвенция о правах ребенка, закрепившая фундаментальные стандарты защиты несовершеннолетних.

Переход на новую дату позволяет нашему государству присоединиться к глобальным инициативам. В этот осенний день взрослые обсуждают доступ к качественному образованию, надлежащему медицинскому обслуживанию и защиту от физического или психологического насилия. Кроме того, новая международная традиция предусматривает активное вовлечение самой молодежи в общественные дискуссии. Дети получают прекрасную возможность открыто говорить о своих потребностях, делиться переживаниями и предлагать свое видение решения существующих проблем.

Сейчас маленькие украинцы переживают чрезвычайно сложные испытания из-за вынужденного переселения, разлуки с родными и ежедневных угроз, связанных с боевыми действиями. Поэтому этот праздник стал мощным напоминанием для каждого о прямой обязанности создавать максимально безопасную среду для будущего поколения.

Кстати, ранее мы уже публиковали календарь государственных праздников на ноябрь.