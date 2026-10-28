Календарь Дней ангела на ноябрь 2026 года: кто будет отмечать свои именины
Уже через несколько дней наступит долгожданный конец осени. В ноябре многие верующие будут отмечать День ангела – особый праздник, посвященный святому покровителю, в честь которого человеку дают имя.
С переходом Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь даты большинства религиозных праздников, в том числе и дней ангела, сместились. Поэтому сейчас особенно важно иметь под рукой обновленное расписание, чтобы не пропустить праздник родных, друзей или коллег. Смотрите удобный и актуальный календарь именин на ноябрь – в нашем материале.
У кого будут именины в ноябре 2026 года
1 ноября – Иван, Иаков, Юлиан, Феодор, Кузьма, Демьян.
2 ноября – Маркиян.
3 ноября – Георгий.
4 ноября – Павел.
5 ноября – Григорий, Галактион.
6 ноября – Лука, Александра, Клавдия, Павел.
7 ноября – Евгений, Максим, Антон, Афанасия, Никон.
8 ноября – Михаил.
9 ноября – Александр, Антон, Феокист.
10 ноября – Орест, Родион, Олимп, Константин, Георгий.
11 ноября – Виктор, Викентий, Федор, Стефанида.
12 ноября – Иван, Григорий.
13 ноября – Иван, Антон, Герман.
14 ноября – Филипп, Феодор.
15 ноября – Дмитрий.
16 ноября – Матвей.
17 ноября – Григорий.
18 ноября – Роман, Платон.
19 ноября – Варлаам, Иларион, Авдий.
20 ноября – Остап, Анатолий, Иван, Анна, Григорий.
21 ноября – Мария.
22 ноября – Филимон, Архип, Валерий.
23 ноября – Григорий, Феодор, Александр.
24 ноября – Екатерина, Августа, Порфирий, Филофей, Меркурий.
25 ноября – Климент, Петр.
26 ноября – Иаков, Юрий.
27 ноября – Роман.
28 ноября – Стефан, Василий, Григорий, Иван.
29 ноября – Иван, Григорий.
30 ноября – Андрей.
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