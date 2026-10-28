Календарь Дней ангела на ноябрь 2026 года: кто будет отмечать свои именины

Уже через несколько дней наступит долгожданный конец осени. В ноябре многие верующие будут отмечать День ангела – особый праздник, посвященный святому покровителю, в честь которого человеку дают имя.

С переходом Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви на новоюлианский календарь даты большинства религиозных праздников, в том числе и дней ангела, сместились. Поэтому сейчас особенно важно иметь под рукой обновленное расписание, чтобы не пропустить праздник родных, друзей или коллег. Смотрите удобный и актуальный календарь именин на ноябрь – в нашем материале.

У кого будут именины в ноябре 2026 года

1 ноября – Иван, Иаков, Юлиан, Феодор, Кузьма, Демьян.

2 ноября – Маркиян.

3 ноября – Георгий.

4 ноября – Павел.

5 ноября – Григорий, Галактион.

6 ноября – Лука, Александра, Клавдия, Павел.

7 ноября – Евгений, Максим, Антон, Афанасия, Никон.

8 ноября – Михаил.

9 ноября – Александр, Антон, Феокист.

10 ноября – Орест, Родион, Олимп, Константин, Георгий.

11 ноября – Виктор, Викентий, Федор, Стефанида.

12 ноября – Иван, Григорий.

13 ноября – Иван, Антон, Герман.

14 ноября – Филипп, Феодор.

15 ноября – Дмитрий.

16 ноября – Матвей.

17 ноября – Григорий.

18 ноября – Роман, Платон.

19 ноября – Варлаам, Иларион, Авдий.

20 ноября – Остап, Анатолий, Иван, Анна, Григорий.

21 ноября – Мария.

22 ноября – Филимон, Архип, Валерий.

23 ноября – Григорий, Феодор, Александр.

24 ноября – Екатерина, Августа, Порфирий, Филофей, Меркурий.

25 ноября – Климент, Петр.

26 ноября – Иаков, Юрий.

27 ноября – Роман.

28 ноября – Стефан, Василий, Григорий, Иван.

29 ноября – Иван, Григорий.

30 ноября – Андрей.

Ранее мы рассказывали, когда будут отмечать день Михаила в Украине в 2026 году.