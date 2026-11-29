Действительно ли человек теряет силы, если оставляет еду на тарелке: объяснение священника ПЦУ
Многим с детства знакома фраза родителей или бабушек о том, что доедать нужно до последней крошки, иначе оставишь в тарелке всю свою силу.
В своем инстаграме священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк объяснил, откуда взялось это поверье, почему не стоит заставлять детей есть насильно и как правильно относиться к еде.
Правда ли, что когда человек оставляет на тарелке еду, он теряет свою силу
Утверждение о потере силы из-за недоеденной еды является обычным суеверием и народным вымыслом, не имеющим ничего общего ни с верой, ни с реальностью. По словам священника ПЦУ, корни этой приметы уходят в тяжелое историческое прошлое нашего народа. Раньше люди жили в постоянной бедности и часто страдали от голода, поэтому каждый кусок хлеба имел огромную ценность. Старшее поколение придумало поучительную историю о "потере сил", чтобы приучить детей и внуков к бережливости и побудить их съедать все до крошки.
Однако в настоящее время эта привычка нередко вредит многим. Родители, бабушки и дедушки продолжают повторять малышам старую поговорку, почему дети вынуждены набирать в рот много еды, даже когда уже давно утолили голод через силу.
Священник подчеркнул, что оставлять еду на тарелке – не грех, и в этом нет ничего плохого. Если человек не справился с порцией, это означает лишь то, что он уже сыт.
Чтобы избежать переедания и в то же время не выбрасывать продукты, отец Алексей посоветовал перенять европейский опыт разумного потребления – например, принцип шведского стола, где каждый кладет себе ровно столько, сколько сможет съесть. Если ребенок просит положить ему совсем немного, стоит прислушаться к нему, а не накладывать полную тарелку.
В то же время Филюк призвал с уважением относиться к хлебу и не тратить еду впустую. Он напомнил, что в мире немало людей до сих пор страдают и гибнут от голода, в то время как у нас на столе изобилие. Поэтому лучший выход – брать умеренные порции, добросовестно работать, молиться и искренне благодарить Бога за каждый прожитый день.
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