У своєму інстаграмі священник Православної Церкви України Олексій Філюк пояснив, звідки взялося це повір'я, чому не варто змушувати дітей їсти силоміць і як правильно ставитися до харчів.

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Чи правда, коли людина залишає на тарілці їжу, то втрачає свою силу

Твердження про втрату сили через недоїдену страву є звичайним забобоном і народною вигадкою, яка не має нічого спільного з вірою чи реальністю. За словами отця ПЦУ, коріння цієї прикмети ховається у важкому історичному минулому нашого народу. Раніше люди жили в постійній бідності та часто потерпали від голоду, тому кожен шматок хліба мав величезну цінність. Старше покоління вигадало повчальну історію про "втрату сили", щоб привчити дітей та онуків до ощадливості й заохотити їх з'їдати все до крихти.

Однак нині ця звичка нерідко шкодить багатьом. Батьки, бабусі й дідусі продовжують повторювати малечі стару приказку, через що діти змушені набирати в рот багато їжі через силу, навіть коли вже давно втамували голод.

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Священник наголосив, що залишати харчі на тарілці не гріх і в цьому немає нічого поганого. Якщо людина не подужала порцію, це означає лише те, що вона вже сита.

Щоб уникнути переїдання і водночас не викидати продукти, отець Олексій порадив перейняти європейський досвід розумного споживання – наприклад, принцип шведського столу, де кожен кладе собі рівно стільки, скільки зможе з'їсти. Якщо дитина просить покласти їй зовсім трохи, варто дослухатися до неї, а не накладати повну тарілку.

Водночас Філюк закликав шанобливо ставитися до хліба та не марнувати харчі даремно. Він нагадав, що у світі чимало людей досі страждають і гинуть від голоду, тоді як ми маємо достаток на столі. Тож найкращий вихід – брати помірні порції, сумлінно працювати, молитися та щиро дякувати Богові за кожен прожитий день.

Раніше ми розповідали, чи можна їсти перед Святим Причастям.