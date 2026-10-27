Как красиво назвать мальчика: 4 самых сильных мужских имени на букву "Р"

Выбор имени для ребенка часто становится настоящим вызовом для родителей. Многие семьи ищут варианты с глубоким смыслом и сильным звучанием.

Имена на букву "Р" традиционно дарят мужчинам мощную энергетику, решительность и лидерские качества. 24 Канал собрал подборку самых интересных вариантов, как назвать сына в 2026 году.

Роман

Это имя имеет латинское происхождение и означает "римлянин". Его носители отличаются целеустремленностью и острым умом. Романы умеют быстро анализировать ситуацию и находить выход из самых сложных обстоятельств. Они ценят честность в отношениях, всегда поддерживают близких и уверенно строят успешную карьеру.

Руслан

Это имя пришло к нам из тюркского языка. Оно переводится как "лев". Русланы обладают твердым характером, несокрушимой волей и лидерскими качествами. Эти мужчины никогда не отступают перед трудностями и смело защищают свои интересы. В то же время рядом с любимыми они проявляют необычайную нежность, становятся надежными партнерами и заботливыми отцами.

Ростислав

Это древнеславянское имя переводится как "тот, кто умножает славу". Ростиславы обладают мощной энергетикой, креативным мышлением и оптимистичным взглядом на мир. Такие мужчины легко объединяют вокруг себя людей и достигают значительных высот в творческих профессиях.

Радомир

Славянское имя Радомир означает "радость мира". Его носители от природы обладают глубокой эмпатией, мудростью и незаурядной дипломатичностью. Радомиры умеют сглаживать конфликты и давать ценные советы близким. Такие мужчины становятся верными друзьями и замечательными наставниками для других.

Оригинальные имена для мальчиков / Фото Magnific

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