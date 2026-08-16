16 августа: какой сегодня праздник, что нужно сделать для благополучия и каких запретов следует соблюдать
Согласно новому церковному календарю, 16 августа отмечается праздник Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа, который в народе называют Ореховым, Хлебным или Третьим Спасом. В этот день вспоминают предание о чудотворном облике Спасителя, который, согласно церковной традиции, отразился на полотне.
Что это за праздник и какие существуют приметы и запреты, подробнее расскажет Андреевская церковь.
Какой церковный праздник 16 августа
Праздник Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа связан с преданием о полотне, на котором чудесным образом остался отпечаток лица Спасителя.
Согласно церковной традиции, образ перенесли из Эдессы в Константинополь в 944 году. Там святыню торжественно поместили в собор Святой Софии. Именно поэтому праздник также называют Полотняным Спасом.
В народе же название проще – Ореховый Спас. Причина очевидна: именно в этот период созревают лесные орехи, завершается сбор урожая и постепенно наступает осень.
Что делали в Ореховый Спас
- В этот день традиционно ходили в храм и освящали орехи, фрукты, овощи, зерно и воду.
- После завершения Успенского поста на столе появлялись праздничные блюда, а особое место занимала выпечка с орехами – пироги, булочки и пряники.
- Также существовало поверье, что чем больше гостей соберется за столом, тем щедрее будет следующий год.
- То есть бабушкино "возьми еще кусочек, ведь ты ничего не ешь" имело, оказывается, вполне стратегическое значение.
- Для достатка в доме в этот день советовали покупать ткани и рушники. А сросшиеся орехи клали в кошелек как своеобразный финансовый талисман.
- Если денег после этого не стало больше – по крайней мере, орех в кошельке останется.
Что нельзя делать 16 августа
Помимо народного запрета на уборку, в этот день советуют:
- не ссориться и не выяснять отношения;
- не сплетничать, не завидовать и не желать кому-то зла;
- не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
- не оскорблять людей и животных;
- не лениться;
- не заниматься чрезмерно тяжелым физическим трудом;
- не стричь волосы и ногти, если следовать народным поверьям.
- Строгого церковного запрета на работу нет. В августе как раз продолжается горячая пора сбора урожая, поэтому работать в саду или на огороде можно.
Народные приметы 16 августа
Наши предки внимательно следили за погодой, ведь считали, что она может подсказать, какой будет осень:
- ясная погода и утренний туман – к теплой осени и щедрому урожаю;
- теплый ветер – осень будет долго теплой, а зима наступит поздно;
- дождь – впереди еще несколько дождливых дней;
- много орехов – в следующем году будет хороший урожай;
- если журавли уже улетели – холодная погода может наступить раньше.
Кто отмечает День ангела 16 августа
Иван, Александр, Степан, Яков и женщины с именем Анна.
Какой сегодня еще праздник
А еще сегодня отмечают Всемирный день воздушных змеев и День мужской красоты.