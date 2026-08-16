Что это за праздник и какие существуют приметы и запреты, подробнее расскажет Андреевская церковь.

Какой церковный праздник 16 августа

Праздник Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа связан с преданием о полотне, на котором чудесным образом остался отпечаток лица Спасителя.

Согласно церковной традиции, образ перенесли из Эдессы в Константинополь в 944 году. Там святыню торжественно поместили в собор Святой Софии. Именно поэтому праздник также называют Полотняным Спасом.

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В народе же название проще – Ореховый Спас. Причина очевидна: именно в этот период созревают лесные орехи, завершается сбор урожая и постепенно наступает осень.

Что делали в Ореховый Спас

  • В этот день традиционно ходили в храм и освящали орехи, фрукты, овощи, зерно и воду.
  • После завершения Успенского поста на столе появлялись праздничные блюда, а особое место занимала выпечка с орехами – пироги, булочки и пряники.
  • Также существовало поверье, что чем больше гостей соберется за столом, тем щедрее будет следующий год.
  • То есть бабушкино "возьми еще кусочек, ведь ты ничего не ешь" имело, оказывается, вполне стратегическое значение.
  • Для достатка в доме в этот день советовали покупать ткани и рушники. А сросшиеся орехи клали в кошелек как своеобразный финансовый талисман.
  • Если денег после этого не стало больше – по крайней мере, орех в кошельке останется.

Что нельзя делать 16 августа

Помимо народного запрета на уборку, в этот день советуют:

  • не ссориться и не выяснять отношения;
  • не сплетничать, не завидовать и не желать кому-то зла;
  • не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;
  • не оскорблять людей и животных;
  • не лениться;
  • не заниматься чрезмерно тяжелым физическим трудом;
  • не стричь волосы и ногти, если следовать народным поверьям.
  • Строгого церковного запрета на работу нет. В августе как раз продолжается горячая пора сбора урожая, поэтому работать в саду или на огороде можно.

Народные приметы 16 августа

Наши предки внимательно следили за погодой, ведь считали, что она может подсказать, какой будет осень:

  • ясная погода и утренний туман – к теплой осени и щедрому урожаю;
  • теплый ветер – осень будет долго теплой, а зима наступит поздно;
  • дождь – впереди еще несколько дождливых дней;
  • много орехов – в следующем году будет хороший урожай;
  • если журавли уже улетели – холодная погода может наступить раньше.

Кто отмечает День ангела 16 августа

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Какой сегодня еще праздник

А еще сегодня отмечают Всемирный день воздушных змеев и День мужской красоты.