Что это за праздник и какие существуют приметы и запреты, подробнее расскажет Андреевская церковь.

Какой церковный праздник 16 августа

Праздник Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа связан с преданием о полотне, на котором чудесным образом остался отпечаток лица Спасителя.

Согласно церковной традиции, образ перенесли из Эдессы в Константинополь в 944 году. Там святыню торжественно поместили в собор Святой Софии. Именно поэтому праздник также называют Полотняным Спасом.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

В народе же название проще – Ореховый Спас. Причина очевидна: именно в этот период созревают лесные орехи, завершается сбор урожая и постепенно наступает осень.

Что делали в Ореховый Спас

В этот день традиционно ходили в храм и освящали орехи, фрукты, овощи, зерно и воду.

После завершения Успенского поста на столе появлялись праздничные блюда, а особое место занимала выпечка с орехами – пироги, булочки и пряники.

Также существовало поверье, что чем больше гостей соберется за столом, тем щедрее будет следующий год.

То есть бабушкино "возьми еще кусочек, ведь ты ничего не ешь" имело, оказывается, вполне стратегическое значение.

Для достатка в доме в этот день советовали покупать ткани и рушники. А сросшиеся орехи клали в кошелек как своеобразный финансовый талисман.

Если денег после этого не стало больше – по крайней мере, орех в кошельке останется.

Что нельзя делать 16 августа

Помимо народного запрета на уборку, в этот день советуют:

не ссориться и не выяснять отношения;

не сплетничать, не завидовать и не желать кому-то зла;

не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается;

не оскорблять людей и животных;

не лениться;

не заниматься чрезмерно тяжелым физическим трудом;

не стричь волосы и ногти, если следовать народным поверьям.

Строгого церковного запрета на работу нет. В августе как раз продолжается горячая пора сбора урожая, поэтому работать в саду или на огороде можно.

Народные приметы 16 августа

Наши предки внимательно следили за погодой, ведь считали, что она может подсказать, какой будет осень:

ясная погода и утренний туман – к теплой осени и щедрому урожаю;

теплый ветер – осень будет долго теплой, а зима наступит поздно;

дождь – впереди еще несколько дождливых дней;

много орехов – в следующем году будет хороший урожай;

если журавли уже улетели – холодная погода может наступить раньше.

Кто отмечает День ангела 16 августа

Иван, Александр, Степан, Яков и женщины с именем Анна.

Какой сегодня еще праздник

А еще сегодня отмечают Всемирный день воздушных змеев и День мужской красоты.