Що це за свято і які є прикмети та заборони детальніше знає Андріївська церква.

Яке церковне свято 16 серпня

Свято Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа пов'язане з переказом про полотно, на якому дивним чином залишився відбиток обличчя Спасителя.

За церковною традицією, образ перенесли з Едеси до Константинополя у 944 році. Там святиню урочисто помістили до собору Святої Софії. Саме тому свято також називають Полотняним Спасом.

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У народі ж назва простіша – Горіховий Спас. Причина очевидна: саме в цей період дозрівають лісові горіхи, завершується збір урожаю та поступово приходить осінь.

Що робили на Горіховий Спас

  • У цей день традиційно йшли до храму та освячували горіхи, фрукти, овочі, зерно й воду.
  • Після завершення Успенського посту на столі з'являлися святкові страви, а особливе місце займала випічка з горіхами – пироги, булочки та пряники.
  • Також існувало повір'я, що чим більше гостей збереться за столом, тим щедрішим буде наступний рік.
  • Тобто бабусине «бери ще один шматок, бо ти нічого не їси» мало, виявляється, цілком стратегічне значення.
  • Для достатку в домі цього дня радили купувати тканини та рушники. А зрощені горіхи клали в гаманець як своєрідний фінансовий талісман.
  • Якщо грошей після цього не побільшало – принаймні горіх у гаманці буде.

Що не можна робити 16 серпня

Окрім народної заборони на прибирання, цього дня радять:

  • не сваритися та не з'ясовувати стосунки;
  • не пліткувати, не заздрити та не бажати комусь зла;
  • не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;
  • не ображати людей і тварин;
  • не лінуватися;
  • не займатися надмірно важкою фізичною працею;
  • не стригти волосся та нігті, якщо дотримуватися народних повір'їв.
  • Суворої церковної заборони на роботу немає. У серпні саме триває гаряча пора збору врожаю, тому працювати в саду чи на городі можна.

Народні прикмети 16 серпня

Наші предки уважно стежили за погодою, адже вважали, що вона може підказати, якою буде осінь:

  • ясна погода та ранковий туман – до теплої осені та щедрого врожаю;
  • теплий вітер – осінь буде довго теплою, а зима прийде пізно;
  • дощ – попереду ще кілька дощових днів;
  • багато горіхів – наступного року буде хороший урожай;
  • якщо журавлі вже відлетіли – холодна погода може прийти раніше.

Хто святкує День ангела 16 серпня

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Яке сьогодні ще свято

А ще сьогодні святкують Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси.