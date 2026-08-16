Що це за свято і які є прикмети та заборони детальніше знає Андріївська церква.

Яке церковне свято 16 серпня

Свято Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа пов'язане з переказом про полотно, на якому дивним чином залишився відбиток обличчя Спасителя.

За церковною традицією, образ перенесли з Едеси до Константинополя у 944 році. Там святиню урочисто помістили до собору Святої Софії. Саме тому свято також називають Полотняним Спасом.

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У народі ж назва простіша – Горіховий Спас. Причина очевидна: саме в цей період дозрівають лісові горіхи, завершується збір урожаю та поступово приходить осінь.

Що робили на Горіховий Спас

У цей день традиційно йшли до храму та освячували горіхи, фрукти, овочі, зерно й воду.

Після завершення Успенського посту на столі з'являлися святкові страви, а особливе місце займала випічка з горіхами – пироги, булочки та пряники.

Також існувало повір'я, що чим більше гостей збереться за столом, тим щедрішим буде наступний рік.

Тобто бабусине «бери ще один шматок, бо ти нічого не їси» мало, виявляється, цілком стратегічне значення.

Для достатку в домі цього дня радили купувати тканини та рушники. А зрощені горіхи клали в гаманець як своєрідний фінансовий талісман.

Якщо грошей після цього не побільшало – принаймні горіх у гаманці буде.

Що не можна робити 16 серпня

Окрім народної заборони на прибирання, цього дня радять:

не сваритися та не з'ясовувати стосунки;

не пліткувати, не заздрити та не бажати комусь зла;

не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;

не ображати людей і тварин;

не лінуватися;

не займатися надмірно важкою фізичною працею;

не стригти волосся та нігті, якщо дотримуватися народних повір'їв.

Суворої церковної заборони на роботу немає. У серпні саме триває гаряча пора збору врожаю, тому працювати в саду чи на городі можна.

Народні прикмети 16 серпня

Наші предки уважно стежили за погодою, адже вважали, що вона може підказати, якою буде осінь:

ясна погода та ранковий туман – до теплої осені та щедрого врожаю;

теплий вітер – осінь буде довго теплою, а зима прийде пізно;

дощ – попереду ще кілька дощових днів;

багато горіхів – наступного року буде хороший урожай;

якщо журавлі вже відлетіли – холодна погода може прийти раніше.

Хто святкує День ангела 16 серпня

Іван, Олександр, Степан, Яків та жінки з ім'ям Ганна.

Яке сьогодні ще свято

А ще сьогодні святкують Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси.