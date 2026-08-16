Що це за свято і які є прикмети та заборони детальніше знає Андріївська церква.
Яке церковне свято 16 серпня
Свято Нерукотворного образу Господа Ісуса Христа пов'язане з переказом про полотно, на якому дивним чином залишився відбиток обличчя Спасителя.
За церковною традицією, образ перенесли з Едеси до Константинополя у 944 році. Там святиню урочисто помістили до собору Святої Софії. Саме тому свято також називають Полотняним Спасом.
У народі ж назва простіша – Горіховий Спас. Причина очевидна: саме в цей період дозрівають лісові горіхи, завершується збір урожаю та поступово приходить осінь.
Що робили на Горіховий Спас
- У цей день традиційно йшли до храму та освячували горіхи, фрукти, овочі, зерно й воду.
- Після завершення Успенського посту на столі з'являлися святкові страви, а особливе місце займала випічка з горіхами – пироги, булочки та пряники.
- Також існувало повір'я, що чим більше гостей збереться за столом, тим щедрішим буде наступний рік.
- Тобто бабусине «бери ще один шматок, бо ти нічого не їси» мало, виявляється, цілком стратегічне значення.
- Для достатку в домі цього дня радили купувати тканини та рушники. А зрощені горіхи клали в гаманець як своєрідний фінансовий талісман.
- Якщо грошей після цього не побільшало – принаймні горіх у гаманці буде.
Що не можна робити 16 серпня
Окрім народної заборони на прибирання, цього дня радять:
- не сваритися та не з'ясовувати стосунки;
- не пліткувати, не заздрити та не бажати комусь зла;
- не відмовляти в допомозі тим, хто її потребує;
- не ображати людей і тварин;
- не лінуватися;
- не займатися надмірно важкою фізичною працею;
- не стригти волосся та нігті, якщо дотримуватися народних повір'їв.
- Суворої церковної заборони на роботу немає. У серпні саме триває гаряча пора збору врожаю, тому працювати в саду чи на городі можна.
Народні прикмети 16 серпня
Наші предки уважно стежили за погодою, адже вважали, що вона може підказати, якою буде осінь:
- ясна погода та ранковий туман – до теплої осені та щедрого врожаю;
- теплий вітер – осінь буде довго теплою, а зима прийде пізно;
- дощ – попереду ще кілька дощових днів;
- багато горіхів – наступного року буде хороший урожай;
- якщо журавлі вже відлетіли – холодна погода може прийти раніше.
Хто святкує День ангела 16 серпня
Іван, Олександр, Степан, Яків та жінки з ім'ям Ганна.
Яке сьогодні ще свято
А ще сьогодні святкують Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси.