Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на ноябрь 2026 года

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская Греко-Католическая Церковь перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим даты большинства религиозных праздников сдвинулись на 13 дней назад.

В 2026 году церкви продолжат следовать новому календарю. О главных праздниках, которые будут отмечать верующие в ноябре, рассказывает Православный церковный календарь.

Православный календарь на ноябрь 2026 года по новому и старому стилю

1 ноября – святых чудотворцев и бессребреников Космы и Дамьяна по новому стилю (мученика Уара и с ним семи христианских учителей по старому стилю).

2 ноября – святых мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста по новому стилю (великомученика Артемия Антиохийского по старому стилю).

3 ноября – святых священномучеников Акепсима, Иосифа и Айтала по новому стилю (святого Илариона Великого и перенесения мощей святителя Илариона, епископа Меглинского, по старому стилю).

4 ноября – святого преподобного Иоанникия Великого и святых мучеников Никандра и Ермея по новому стилю (равноапостольного Аверкия, епископа Иерапольского, чудотворца по старому стилю).

5 ноября – святых мучеников Галактиона и Эпистимы по новому стилю (апостола Иакова, брата Господня, по старому стилю).

6 ноября – святого исповедника Павла, архиепископа Константинопольского, по новому стилю (мученика Арефа, по старому стилю).

7 ноября – святых 33 мучеников в Мелитине по новому стилю (мучеников Маркиана и Мартирия и Димитриевская родительская суббота по старому стилю).

8 ноября – Собор святого архистратига Михаила по новому стилю (великомученика Димитрия Солунского по старому стилю). Этот праздник посвящен главному защитнику Божьей славы и предводителю ангелов в борьбе против зла.

9 ноября – святых преподобных Матроны и Теоктисты по новому стилю (преподобного Нестора Летописца Киево-Печерского, в Ближних пещерах по старому стилю).

10 ноября – святых апостолов Эраста, Олимпа, Родиона и иже с ними по новому стилю (великомученицы Параскевы Иконийской по старому стилю).

11 ноября – святых мучеников Мины, Виктора и Винкентия, святого преподобного исповедника Феодора Студита по новому стилю (преподобномученицы Анастасии Римлянки по старому стилю).

12 ноября – святого священномученика Иосафата, архиепископа Полоцкого, по новому стилю (священномученика Зиновия, епископа Эгейского, и сестры его Зиновии, по старому стилю).

13 ноября – святого святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, по новому стилю (преподобных Спиридона и Никодима Киево-Печерских, в Ближних пещерах, по старому стилю).

14 ноября – святого апостола Филиппа по новому стилю (бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана по старому стилю).

15 ноября – начало Рождественского поста по новому стилю (мучеников Ахиндина, Пигасия, Афтония, Елпидифора и Анемподиста по старому стилю). По новому стилю пост длится 40 дней до Рождества Христова для духовного и телесного очищения верующих.

16 ноября – святого апостола и евангелиста Матфея по новому стилю (преподобного Акепсима Антиохийского по старому стилю).

17 ноября – святого святителя Григория, епископа Неокесарийского, по новому стилю (священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея, пресвитера, по старому стилю).

18 ноября – святых мучеников Платона и Романа по новому стилю (мучеников Галактиона и Эпистимии по старому стилю).

19 ноября – святого пророка Авдия, святого мученика Варлаама по новому стилю (святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Луки Киево-Печерского по старому стилю).

20 ноября – блаженной преподобной Иосафаты (Гордашевской), святого преподобного Григория Декаполита по новому стилю (мученика Феодота Анкирского по старому стилю).

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы по новому стилю (Собор архистратига Михаила по старому стилю). Праздник посвящен событию, когда родители привели 3-летнюю Деву Марию в Иерусалимский храм для служения Богу.

22 ноября – святого апостола Филимона и сопутствовавших ему по новому стилю (преподобной Матроны Константинопольской, преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского по старому стилю).

23 ноября – святых святителей Амфилоха и Григория по новому стилю (мученика Ореста Тианского, врача по старому стилю).

24 ноября – святой великомученицы Екатерины и святого великомученика Меркурия по новому стилю (преподобного Феодора Студита, исповедника по старому стилю).

25 ноября – святого священномученика Климента, Папы по новому стилю (святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского по старому стилю).

26 ноября – святого преподобного Алипия, столпника по новому стилю (святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского по старому стилю).

27 ноября – святого великомученика Иакова Персианина и святого преподобного Палладия по новому стилю (апостола Филиппа, заговенье на Рождественский пост по старому стилю).

28 ноября – святого преподобного Стефана Нового и святого мученика Иринарха по новому стилю (мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива и начало Рождественского поста по старому стилю).

29 ноября – святых мучеников Парамона и Филумена по новому стилю (апостола и евангелиста Матфея по старому стилю).

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного по новому стилю (святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского по старому стилю). Он был первым из 12 учеников, призванных Христом, и, согласно преданию, проповедовал христианство на землях Скифии.

На днях наша редакция публиковала календарь именин на ноябрь 2026 года.