В декабре украинцы будут отмечать День работников прокуратуры, а также несколько профессиональных и международных праздников. В частности, День Сухопутных войск ВСУ, День ракетных войск и артиллерии Украины и Международный день гражданской авиации.

В то же время у граждан будет возможность как следует отдохнуть. О праздниках, которые украинцы будут отмечать в декабре 2026 года, рассказывает 24 Канал.

Календарь праздников на декабрь 2026 года

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом; День работников прокуратуры Украины.

2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью.

4 декабря – День ракетных войск и артиллерии Украины; День объятий.

5 декабря – День работников статистики Украины; Международный день волонтеров.

6 декабря – День Вооруженных Сил Украины; День святого Николая.

7 декабря – День местного самоуправления в Украине; Международный день гражданской авиации.

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.

10 декабря – День прав человека.

11 декабря – Международный день гор.

12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

13 декабря – День благотворительности в Украине; Всемирный день детского телевидения и радиовещания.

14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

15 декабря – День работников суда Украины.

17 декабря – День работника государственной исполнительной службы Украины.

18 декабря – Международный день мигрантов.

19 декабря – День адвокатуры Украины.

20 декабря – Международный день солидарности народов.

22 декабря – День энергетика; День работников дипломатической службы Украины.

23 декабря – День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине.

24 декабря – День работников архивных учреждений Украины; Святвечер.

25 декабря – Рождество Христово.

31 декабря – Канун Нового года (Щедрый вечер).

Когда будут выходные в декабре 2026 года / Фото с сайта "Украинские календари"

Будут ли дополнительные выходные в декабре 2026 года

В декабре 2026 года в Украине, как и в предыдущие месяцы, официальными выходными будут только суббота и воскресенье. Украинцы будут отдыхать 8 дней, а именно 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 декабря.

Рабочих дней в первом месяце зимы будет 23 – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 декабря.

Дополнительного выходного на Рождество Христово, которое в 2026 году приходится на пятницу, 25 декабря, не предусмотрено в связи с действием военного положения в Украине. Об этом говорится в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который отменяет праздничные нерабочие дни и их перенос.

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