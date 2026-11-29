Календарь праздников на первый месяц зимы – 2026 года: будут ли дополнительные выходные в декабре
В декабре украинцы будут отмечать День работников прокуратуры, а также несколько профессиональных и международных праздников. В частности, День Сухопутных войск ВСУ, День ракетных войск и артиллерии Украины и Международный день гражданской авиации.
В то же время у граждан будет возможность как следует отдохнуть. О праздниках, которые украинцы будут отмечать в декабре 2026 года, рассказывает 24 Канал.
Календарь праздников на декабрь 2026 года
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом; День работников прокуратуры Украины.
2 декабря – Международный день борьбы за отмену рабства.
3 декабря – Международный день людей с инвалидностью.
4 декабря – День ракетных войск и артиллерии Украины; День объятий.
5 декабря – День работников статистики Украины; Международный день волонтеров.
6 декабря – День Вооруженных Сил Украины; День святого Николая.
7 декабря – День местного самоуправления в Украине; Международный день гражданской авиации.
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией.
10 декабря – День прав человека.
11 декабря – Международный день гор.
12 декабря – День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
13 декабря – День благотворительности в Украине; Всемирный день детского телевидения и радиовещания.
14 декабря – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
15 декабря – День работников суда Украины.
17 декабря – День работника государственной исполнительной службы Украины.
18 декабря – Международный день мигрантов.
19 декабря – День адвокатуры Украины.
20 декабря – Международный день солидарности народов.
22 декабря – День энергетика; День работников дипломатической службы Украины.
23 декабря – День военнослужащих оперативного контроля всех уровней в Украине.
24 декабря – День работников архивных учреждений Украины; Святвечер.
25 декабря – Рождество Христово.
31 декабря – Канун Нового года (Щедрый вечер).
Будут ли дополнительные выходные в декабре 2026 года
В декабре 2026 года в Украине, как и в предыдущие месяцы, официальными выходными будут только суббота и воскресенье. Украинцы будут отдыхать 8 дней, а именно 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 декабря.
Рабочих дней в первом месяце зимы будет 23 – 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 декабря.
Дополнительного выходного на Рождество Христово, которое в 2026 году приходится на пятницу, 25 декабря, не предусмотрено в связи с действием военного положения в Украине. Об этом говорится в законе "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", который отменяет праздничные нерабочие дни и их перенос.
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