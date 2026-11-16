Говорят, студенческие годы – лучшие в жизни. Правда, обычно так говорят те, кто уже забыл об утренних занятиях, курсовых работах и преподавателях, способных одним вопросом подорвать всю уверенность в себе. Но именно этот период дарит друзей на всю жизнь, незабываемые приключения и воспоминания, которые не купишь ни за какую стипендию.

17 ноября отмечается День студента – праздник тех, кто учится, мечтает и уверенно строит свое будущее. 24 Канал собрал лучшие поздравления с Днем студента, чтобы вы могли подарить близким немного тепла и хорошего настроения.

Поздравления с Днем студента в стихах



***

З Днем студента вас вітаю!

Неодмінно побажаю,

Щоб легким було навчання,

Виправдало сподівання,

Щоб нудьга не дошкуляла,

Була пруха і халява,

Швидко всі "хвости" здавати

Та на лекціях не спати,

Щоб завжди смачненько їсти

І легко складати іспит,

Сумувать не довелось,

Дуже весело жилось!



***

З днем студента я вітаю,

І ось чого тобі бажаю:

Прекрасно жити,

Проблем не знати,

І легко сесії здавати!

Життя хай ллється через край,

Не буде смутку, буде рай!

***



Бажаю радісних моментів,

Веселощів, емоцій виру,

Насолодитись святом щиро!

Дається легко хай наука,

В біді хай друг протягне руку,

Хай все виходить, все вдається,

Фортуна хвостиком хай в'ється!

Поздравления с Днем студента: картинки

Поздравления с Днем студента: картинки / Коллаж 24 Канала

Картинки ко Дню студента / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Днем студента в стихах

Поздравления с Днем студента в картинках

Открытки ко Дню студента / Коллаж 24 Канала



А для тех, кто ищет еще больше вдохновения, мы собрали дополнительные поздравления с Днем студента – искренние, веселые и без пожеланий "автоматов" на экзаменах.