Действительно ли верующим нельзя есть ягоды на кладбище: объяснение священника ПЦУ

Украинцы издавна верят в приметы, связанные с местами вечного упокоения. Многие люди испытывают страх перед ягодами, созревающими возле могил, опасаясь навлечь на себя беду.

Однако священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке окончательно развеял мифы вокруг этого вопроса. Духовный наставник заверил, что верующим разрешается пробовать ягоды и фрукты со старых деревьев на кладбище.

Можно ли христианам есть ягоды с кладбища

В новом видео отец Алексей искренне поделился своими детскими воспоминаниями. По его словам, еще в юные годы он часто посещал места захоронений вместе со своей бабушкой. Во время таких визитов они никогда не обходили стороной вкусные дары природы. На территории всегда в изобилии росла сладкая алыча, спелые яблоки и ароматная земляника. Родной человек священника с удовольствием лакомился этими плодами и счастливо прожил целый век. Филюк также следует ее примеру и подчеркивает, что он регулярно употребляет эти дары природы и чувствует себя прекрасно.

Далее священник объяснил ситуацию с более широкой точки зрения. Современные люди часто забывают об изменчивости пространства. Мы выращиваем роскошные сады, покупаем участки под застройку или собираем урожай на дачах, даже не подозревая об историческом прошлом этих земель. Вполне возможно, что столетие назад на месте сегодняшнего фруктового сада также стояло старое кладбище.

Священник ПЦУ подчеркнул, что настоящий грех не кроется в спелых ягодах. Алексей Филюк призвал украинцев избегать конфликтов, вражды и ненависти, а также беречь мир в семьях. А вот отказываться от красивых ягод из-за надуманных предрассудков точно не стоит.

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