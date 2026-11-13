Чи справді вірянам не можна їсти ягоди на цвинтарі: пояснення священника ПЦУ

Однак священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці остаточно розвіяв міфи довкола цього питання. Духовний наставник запевнив, що вірянам дозволяється куштувати ягоди та фрукти зі старих дерев на цвинтарі.

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У новому відео отець Олексій щиро поділився власними дитячими спогадами. За його словами, ще в юні роки він часто відвідував місця поховань разом зі своєю бабусею. Під час таких візитів вони ніколи не оминали смачні частування від природи. На території завжди рясно росла солодка алича, стиглі яблука та запашна суниця. Рідна людина священника із задоволенням смакувала цими плодами і щасливо прожила ціле століття. Філюк також наслідує її приклад і підкреслює, що він регулярно споживає ці дари природи та почувається чудово.

Далі священник пояснив ситуацію з ширшої перспективи. Сучасні люди часто забувають про мінливість простору. Ми вирощуємо розкішні сади, купуємо ділянки під забудову або збираємо врожай на дачах, навіть не підозрюючи про історичне минуле цих земель. Цілком можливо, що століття тому на місці сьогоднішнього фруктового саду також стояв старий цвинтар.

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Священник ПЦУ наголосив, що справжній гріх не ховається у стиглих ягодах. Олексій Філюк закликав українців уникати конфліктів, ворожнечі та ненависті, і берегти мир у родинах. А ось відмовлятися від красивих ягід через надумані упередження точно не варто.

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