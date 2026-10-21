Действительно ли можно ходить на кладбище ночью: точный ответ священника ПЦУ

Многие люди верят в различные мистические явления и откровенно боятся посещать места захоронений после захода солнца. Священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк дал исчерпывающий и понятный ответ на популярный вопрос о том, существует ли строгий религиозный запрет на ночные посещения могил родных.

В своем инстаграме он объяснил, почему верующим не следует ходить на кладбище ночью.

Можно ли ходить на кладбище после захода солнца

Отец Алексей четко подчеркнул, что для посещения умерших родственников предусмотрены утро, день и вечер. Ночью же на территории кладбища совершенно ничего не видно, поэтому подобный поход представляет вполне реальную физическую опасность для неподготовленного человека.

Священник предупредил, что в полной темноте христианин серьезно рискует случайно упасть в свежевыкопанную яму. Если такая неприятность вдруг случится, пострадавший может отчаянно звать на помощь хоть до самого утра, но его вряд ли кто-то услышит и спасет.

В то же время в нашей жизни случаются определенные обстоятельства, когда ночной визит становится вынужденным или единственно возможным шагом. Алексей Филюк привел в качестве примера ситуацию, когда семья издалека приезжает в родные края очень рано и у нее мало времени.

Если люди испытывают острую потребность зайти на могилу бабушки или мамы и зажечь там лампадку еще до рассвета, они имеют полное право это сделать. Никакого строгого церковного запрета на такие действия абсолютно нет.

Несмотря на отсутствие официальных религиозных табу, Филюк настоятельно советует перенести такой поход на утро ради собственного спокойствия. Он также отметил, что в темноте по кладбищу часто бегают различные дикие животные, например, лисы или зайцы. Зверь может случайно запутаться в искусственных венках и произвести внезапный громкий шорох среди абсолютной тишины.

В такой жуткой атмосфере неожиданный звук способен довольно сильно напугать посетителя. Именно поэтому священник ПЦУ призвал христиан не рисковать собственным здоровьем и жизнью без крайней необходимости.

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