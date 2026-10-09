Они заказывают дорогие памятники, выделяют специальные места для захоронения и даже используют христианскую атрибутику. Однако у церкви есть четкая позиция по поводу подобных ритуалов, отметил священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем фейсбуке.

Можно ли ставить памятники и кресты на могилах домашних питомцев

В современном мире специальные кладбища для домашних питомцев перестали быть чем-то чрезвычайно странным или редким. Люди все чаще хоронят своих пушистиков на отдельных участках, заказывают для них гранитные плиты, наносят фотографии и годы жизни. Желание сохранить память о верном спутнике выглядит вполне понятным. Однако использование распятий или других сакральных элементов вызывает серьезное беспокойство у представителей духовенства.

Священник ПЦУ Алексей Филюк откровенно удивился такой современной практике среди прихожан. Он признал сам факт существования мест захоронения для животных, но категорически предостерег православных христиан от установки крестов над телами кошек, собак, кроликов или попугаев. Отец Алексей отметил, что животные не принимают таинство крещения, не исповедуют веру, не причащаются и не являются христианами. Соответственно, использование главного символа спасения человеческой души на их могилах лишено какого-либо логического и духовного смысла.

Священнослужитель призвал верующих руководствоваться здравым смыслом и жить исключительно в соответствии с Евангелием. Крест символизирует победу Иисуса Христа над смертью и дарует надежду на воскресение именно крещенного человека. Животные имеют совершенно иную природу. Они не проходят путь сознательного духовного спасения так, как это делают люди.

Желая почтить память четвероногого, хозяевам лучше выбрать нейтральные светские способы. Можно посадить красивое дерево или куст на месте захоронения, положить обычный декоративный камень или просто сохранить самые теплые воспоминания и фотографии в семейном альбоме.

Также прекрасным и поистине христианским делом станет помощь живым бездомным животным, например, пожертвование приюту в память о своем любимце. Церковь учит любить и беречь Божье творение, однако настойчиво просит четко разграничивать человеческие духовные таинства и естественный земной жизненный цикл наших четвероногих друзей.

На днях наша редакция рассказывала, можно ли христианам верить в сны.