Вони замовляють дорогі пам'ятники, виділяють спеціальні місця під поховання та навіть використовують християнську атрибутику. Однак церква має чітку позицію щодо подібних ритуалів, зауважив священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму фейсбуці.

Чи можна ставити пам'ятники та хрести на могилах домашніх улюбленців

У сучасному світі спеціальні цвинтарі для домашніх улюбленців перестали бути чимось надзвичайно дивним або рідкісним. Люди дедалі частіше ховають своїх пухнастиків на окремих ділянках, замовляють для них гранітні плити, наносять світлини та роки життя. Бажання зберегти згадку про вірного супутника виглядає цілком зрозумілим. Однак використання розп'ять чи інших сакральних елементів викликає серйозне занепокоєння у представників духовенства.

Священник ПЦУ Олексій Філюк відверто здивувався такій сучасній практиці серед парафіян. Він визнав сам факт існування місць поховання для тварин, але категорично застеріг православних християн від встановлення хрестів над тілами котів, собак, кроликів чи папуг. Отець Олексій зазначив, що тварини не приймають таїнства хрещення, не сповідують віру, не причащаються і не є християнами. Відповідно, використання головного символу спасіння людської душі на їхніх могилах позбавлене будь-якого логічного та духовного сенсу.

Священнослужитель закликав вірян керуватися здоровим глуздом і жити виключно згідно з Євангелієм. Хрест символізує перемогу Ісуса Христа над смертю та дарує надію на воскресіння саме охрещеної людини. Тварини мають зовсім іншу природу. Вони не проходять шлях свідомого духовного спасіння так, як це роблять люди.

Бажаючи вшанувати чотирилапого, господарям краще обрати нейтральні світські способи. Можна посадити гарне дерево або кущ на місці поховання, покласти звичайний декоративний камінь або просто зберегти найтепліші спогади та фотографії у сімейному альбомі.

Також чудовою і справді християнською справою стане допомога живим безпритульним тваринам, наприклад, пожертва притулку на згадку про свого улюбленця. Церква вчить любити та оберігати Боже створіння, втім, наполегливо просить чітко розмежовувати людські духовні таїнства та природний земний життєвий цикл наших чотирилапих друзів.

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