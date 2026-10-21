У своєму інстаграмі він пояснив, чому вірянам не слід ходити на кладовище вночі.

Чи можна ходити на цвинтар після заходу сонця

Отець Олексій чітко наголосив, що для відвідування померлих родичів існують ранок, день та вечір. Вночі ж на території кладовища зовсім нічого не видно, тому подібний похід становить цілком реальну фізичну небезпеку для непідготовленої людини.

Священник попередив, що в суцільній темряві християнин серйозно ризикує випадково впасти у свіжовикопану яму. Якщо така неприємність раптом трапиться, потерпілий може відчайдушно кликати на допомогу хоч до самого ранку, але його навряд чи хтось почує та врятує.

Водночас у нашому житті трапляються певні обставини, коли нічний візит стає вимушеним або єдиним можливим кроком. Олексій Філюк навів як приклад ситуацію, коли родина здалеку приїжджає в рідні краї дуже рано і має обмаль часу.

Якщо люди відчувають гостру потребу зайти до бабусі чи мами на могилу та запалити там лампадку ще до світанку, вони мають повне право це зробити. Жодної суворої церковної заборони на такі дії абсолютно немає.

Попри відсутність офіційних релігійних табу, Філюк наполегливо радить перенести такий похід на ранок заради власного спокою. Він також зазначив, що у темряві кладовищем часто бігають різноманітні дикі тварини, наприклад, лисиці або зайці. Звір може випадково заплутатися в штучних вінках і створити раптовий гучний шурхіт серед абсолютної тиші.

У такій моторошній атмосфері несподіваний звук здатний доволі сильно налякати відвідувача. Саме тому священник ПЦУ закликав християн не ризикувати власним здоров'ям та життям без крайньої потреби.

Раніше ми розповідали, чи гріх ставити хрест на могилі собаки або кота.