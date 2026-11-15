Забытая классика 70-х: какие мужские имена полвека назад были в тренде, а теперь исчезли

Мода на детские имена меняется так же стремительно, как и тренды в одежде или прическах. Что 50 лет назад родители считали привычной классикой, сегодня на детских площадках встречается довольно редко.

В современном мире такие мелодичные имена и могут стать отличной альтернативой современным трендам, о чем пишет издание Meglepetes.

Мужские имена, которые были популярны в 1970-х

В начале 1970-х годов в Венгрии бесспорным лидером среди мужских имен был Ласло. Сразу за ним в первой пятерке шли Золтан, Иштван, Аттила и Йожеф. Эта классика не исчезла из употребления окончательно, однако сейчас родители выбирают ее в разы реже, чем полвека назад.

Если же заглянуть чуть дальше за пределы первой пятерки, можно найти еще больше интересных вариантов. Полвека назад родители называли так сыновей без лишних раздумий, а сейчас эти имена стали редкостью. Они прекрасно вписываются в современный язык, но позволяют ребенку выделяться среди сверстников.

Контраст между поколениями становится особенно заметным, если сравнить прошлые и нынешние предпочтения. Современные имена, например, Доминик, Ноэль, Беннетт или Нолен, в 70-х годах вообще не были популярны. Тогдашние родители отдавали предпочтение традиционному звучанию и редко экспериментировали с иноязычными формами. Спустя пятьдесят лет ситуация изменилась с точностью до наоборот. Сейчас семьи чаще ищут иностранные и благозвучные варианты, тогда как привычные когда-то имена постепенно исчезают.

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