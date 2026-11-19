В Святвечер у украинцев было немало обычаев, связанных с будущим урожаем и благополучием семьи. Один из них сегодня может удивить: хозяин подбрасывал ложку кутьи к потолку, а затем смотрел, сколько зерен осталось наверху.

Такой обычай был зафиксирован этнографами в различных местностях Украины. Во время ужина хозяин набирал кутью ложкой и подбрасывал ее к деревянной балке, расположенной над столом. В народе ее также называли сволоком или повалой. Делали это один раз или трижды, в зависимости от местной традиции.

По количеству зерен, прилипших к потолку, пытались предсказать будущее хозяйства. В одном из описанных обычаев верили: сколько зерен останется наверху, столько кип зерна удастся собрать, приплода скота получить или пчелиных роев завести. Поэтому обряд имел различные значения – от хорошего урожая до изобилия на пасеке.



Почему в древности подбрасывали кутью к потолку / Magnific

Особое значение этот обычай имел для пчеловодов. В некоторых селах подбрасывание кутьи связывали именно с размножением пчел и будущим медосбором. Такие объяснения этнографы записали во время полевых исследований.

А в селе Викняны на Покутье хозяин мог трижды подбрасывать кутью: первой ложкой желали, чтобы плодились ягнята, второй – телята, а третьей – чтобы роились пчелы. Это не было общим правилом для всех украинцев, а лишь одним из зафиксированных этнографами обычаев.

Зерна, которые падали с потолка, тоже не считались ненужными. Согласно одному из описаний, их собирали и отдавали курам, чтобы те хорошо неслись. Так обычай подбрасывания кутьи сочетал праздничный ужин с пожеланиями урожая, приплода скота и достатка в доме.

А еще в Святвечер клали деньги под скатерть, а топор – под стол. Ранее 24 Канал рассказал, зачем так поступали наши предки.