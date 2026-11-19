Такий звичай етнографи зафіксували в різних місцевостях України. Під час вечері господар набирав у ложку кутю та підкидав її до дерев’яної балки, що розташовувалася над столом. У народі її також називали сволоком або повалою. Робили це один раз або тричі, залежно від місцевої традиції.

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За кількістю зернин, які прилипали до стелі, намагалися передбачити майбутнє господарства. В одному з описаних звичаїв вірили: скільки зерен залишиться нагорі, стільки кіп збіжжя вдасться зібрати, приплоду худоби отримати або бджолиних роїв завести. Тож обряд мав різні значення – від доброго врожаю до достатку на пасіці.

Чому у давнину підкидали кутю до стелі / Magnific

Особливе значення цей звичай мав для пасічників. У деяких селах підкидання куті пов’язували саме з розмноженням бджіл і майбутнім медозбором. Такі пояснення етнографи записали під час польових досліджень.

А в селі Вікняни на Покутті господар міг тричі підкидати кутю: першою ложкою бажали, щоб плодилися ягнята, другою – телята, а третьою – щоб роїлися бджоли. Це не було загальним правилом для всіх українців, а лише одним із зафіксованих етнографами звичаїв.

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Зерна, які падали зі стелі, теж не вважали непотрібними. За одним із описів, їх збирали та віддавали курям, щоб ті добре неслися. Так звичай підкидання куті поєднував святкову вечерю з побажаннями врожаю, приплоду худоби й достатку в домі.

А ще на Святвечір клали гроші під скатертину, а сокиру – під стіл. Раніше 24 Канал розповів, навіщо так робили наші предки.