В давние времена украинцы боялись денег и сокровищ: что пугало людей и отворачивало от богатства

Украинцы верили, что найденные деньги и закопанные сокровища могут принести не только богатство, но и большие беды. В народных преданиях золото под землей вспыхивало загадочным пламенем, а за его поисками нередко скрывались жуткие истории о нечистой силе и опасных заклятиях.

На Гуцульщине верили, что найти деньги под землей – это еще не значит получить их без последствий. Представления о спрятанных сокровищах сохранились в украинском фольклоре в различных сюжетах: одни рассказывали о странном свечении над землей, другие – о нечистой силе, охранявшей золото. Такие истории передавались из поколения в поколение, объясняя таинственные ночные огни и предостерегая от жажды легкой наживы.

Как украинцы искали закопанные сокровища

В преданиях Гуцульщины упоминались огни, которые якобы появлялись там, где лежали спрятанные деньги. Их цвет связывали с металлом: золото могло светиться желтым или красноватым, серебро – белым или синеватым, а медные монеты – голубым. Считалось, что клад не всегда можно увидеть, а иногда он открывался людям только в определенное время.



Украинцы боялись забирать найденные сокровища / Magnific

Согласно некоторым поверьям, закопанные деньги вспыхивали раз в семь лет. Однако увидеть загадочное пламя было недостаточно: нужно было еще успеть найти место, где лежало богатство. В одном из преданий искатель должен был вонзить нож в землю, чтобы отметить место сокровища и не дать огню исчезнуть.

Но больше всего людей пугала мысль, что золото может быть заколдованным. В народных преданиях его охраняли черт или другие демонические существа. Тот, кто пытался присвоить такие деньги, якобы рисковал заболеть, лишиться ума или навлечь несчастье на семью.

Существовали и истории о том, что клад доставался не каждому. В одних преданиях его мог забрать только человек с чистой душой, в других особую роль отводили маленьким детям. Поэтому зарытое золото в фольклоре было не просто обещанием богатства, а испытанием, в котором жадность могла обернуться наказанием.

А вот класть деньги покойнику в гроб украинцы не боялись. Узнайте, зачем они это делали в давние времена.