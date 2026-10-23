У давнину українці боялися грошей та скарбів: що так лякало людей та відвертало від багатства

На Гуцульщині вірили, що знайти гроші під землею – це ще не означає отримати їх без наслідків. Уявлення про заховані скарби збереглися в українському фольклорі в різних сюжетах: одні розповідали про дивне світіння над землею, інші – про нечисту силу, яка охороняла золото. Такі історії передавали з покоління в покоління, пояснюючи таємничі нічні вогні й застерігаючи від жадоби до легкої наживи.

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Як українці шукали закопані скарби

У переказах із Гуцульщини згадували вогні, які нібито з'являлися там, де лежали заховані гроші. Їхній колір пов'язували з металом: золото могло світитися жовтим або червонуватим, срібло – білим чи синюватим, а мідні гроші – блакитним. Вважалося, що скарб не завжди можна побачити, а іноді він відкривався людям лише в певний час.

Українці боялися забирати знайдені скарби / Magnific

За окремими повір'ями, закопані гроші спалахували раз на сім років. Проте побачити загадкове полум'я було замало: потрібно було ще встигнути знайти місце, де лежало багатство. В одному з переказів шукач мав встромити ніж у землю, щоб позначити скарб і не дати вогню зникнути.

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Та найбільше людей лякала думка, що золото може бути заклятим. У народних оповідях його охороняли чорт або інші демонічні істоти. Той, хто намагався привласнити такі гроші, нібито ризикував захворіти, втратити розум або накликати нещастя на родину.

Існували й історії про те, що скарб діставався не кожному. В одних переказах його могла забрати лише людина з чистою душею, в інших особливу роль відводили малим дітям. Тож закопане золото у фольклорі було не просто обіцянкою багатства, а випробуванням, у якому жадібність могла обернутися покаранням.

А от класти гроші покійнику у труну українці не боялися. Дізнавайтеся, навіщо вони це робили у давнину.