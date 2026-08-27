В некоторых регионах Украины умершему клали в гроб монеты или бросали их в могилу. Такой обычай, в частности, зафиксирован на Волыни, в Запорожье, Закарпатье и в других местностях. На Волыни исследователи записали объяснение, что деньги были нужны душе, чтобы "выкупиться" на том свете или пройти определенный путь после смерти.

Одно из самых распространенных объяснений связывало монеты именно с дорогой. Считалось, что умершему они могут понадобиться для переправы на тот свет. Этнограф Владимир Шухевич описывал обычай Гуцульщины, когда после опускания гроба в яму родственники бросали туда деньги. Их назначение объясняли просто: чтобы покойнику было за что "переправиться" в тот мир, "за море".

Деньги вместе с вещами покойного могли восприниматься как своеобразное обеспечение его перехода в иной мир. Именно поэтому в погребальный обряд попадали не случайные предметы, а то, что должно было символически помочь человеку после смерти.



Зачем покойнику в гроб клали монеты / Magnific

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Что еще клали усопшему

Деньги были далеко не единственной вещью, которую могли положить в гроб. В этнографических записях упоминаются одежда и обувь, платок, хлеб, соль, полотенце, личные вещи, а иногда даже трубка с табаком или другие предметы, которыми человек пользовался при жизни. На Запорожье, например, в полевых записях исследователи зафиксировали монеты, носовой платок и личные вещи покойного.

Поэтому деньги в гробу были не просто странной традицией. В народных представлениях они становились частью символического "снаряжения" человека в путь, который начинался после смерти.

У наших предков было немало суеверий, примет и обрядов, которые сопровождали их всю жизнь. В давние времена они даже могли предсказать судьбу еще совсем маленького ребенка.