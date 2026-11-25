Приближается 6 декабря, поэтому родители уже активно ищут, чем порадовать малышей в эту сказочную ночь. Наша редакция собрала удачные идеи подарков для дошкольников, младших школьников и подростков на любой кошелек, чтобы праздник подарил искренние эмоции без лишних хлопот.

Узнайте об этом подробнее – в материале 24 Канала.

Идеи подарков на День святого Николая для детей от 3 до 6 лет

В этом возрасте дети искренне верят в чудеса, поэтому радуются даже небольшим сюрпризам, если они яркие и интересные. Если у вас скромный бюджет до 500 гривен, обратите внимание на книги с большими детализированными иллюстрациями, которые отлично тренируют внимательность.

Отличной альтернативой также станут наборы кинетического песка, мягкий пластилин для лепки или первые простые пазлы с большими элементами. Что интересно, такие вещи активно развивают мелкую моторику и воображение ребенка.

Если семейный бюджет составляет от 500 до 1500 гривен, то выбор подарков существенно расширяется. В этой категории беспроигрышным вариантом станут конструкторы с большими деталями или популярные магнитные наборы, из которых ребенок с удовольствием будет строить свои замки и гаражи. Также в этом возрасте дети обожают сюжетно-ролевые игры, поэтому набор маленького врача, игрушечная кухня или фигурки любимых героев мультфильмов вызовут настоящий восторг.

Если же вы планируете более дорогой сюрприз стоимостью свыше 1500 гривен, обратите внимание на интерактивных мягких зверюшек, которые реагируют на прикосновения, или на первый собственный самокат к весне.

Бюджетные подарки детям на День святого Николая 2026 / Фото Magnific

Какой подарок выбрать на День Николая для школьников от 7 до 10 лет

Дети начальной школы уже имеют свои увлечения и стремятся исследовать окружающий мир. В рамках небольшого бюджета до 600 гривен стоит обратить внимание на увлекательные настольные игры на сообразительность, скорость реакции или логику, которые объединят всю семью за одним столом. Не меньше радости принесут большие наборы для творчества, в частности картины по номерам, наборы для плетения браслетов или яркие скетчбуки с маркерами.

Для среднего бюджета от 600 до 1500 гривен прекрасно подойдут наборы юного ученого, с помощью которых ребенок вырастит дома настоящие кристаллы или проведет безопасные химические опыты. Кроме того, школьники этого возраста обожают ночники-проекторы звездного неба, тематические конструкторы более сложного уровня и портативные наушники с ограничением громкости для безопасного прослушивания музыки.

Если же финансы позволяют потратить более 1500 гривен, осуществите мечту ребенка о детском фотоаппарате с мгновенной печатью снимков, первом микроскопе или большом коллекционном конструкторе.

Подарки на Николая по возрасту детей / Фото Magnific

Варианты подарков на Николая для подростков от 11 до 14 лет

Угодить подросткам сложнее всего, ведь они ценят индивидуальность и уже не интересуются обычными игрушками. Однако даже с бюджетом до 700 гривен вы легко найдете стильный подарок. Обратите внимание на качественную канцелярскую продукцию, настольные игры для компании друзей и бестселлеры подростковой литературы. Кроме того, в этом возрасте дети с удовольствием украшают свое пространство, поэтому неоновая светодиодная лента для комнаты или оригинальная термокружка точно пригодятся.

В среднем ценовом сегменте от 700 до 2000 гривен настоящим хитом остается карманный мини-принтер, который мгновенно печатает наклейки и фотографии со смартфона. Не менее удачным решением станут беспроводные наушники, портативная колонка или подарочный сертификат в магазин модной одежды или косметики, чтобы подросток сам выбрал вещь по вкусу.

Когда же речь идет о более крупном бюджете – свыше 2000 гривен, – лучшим выбором окажутся яркие эмоции или полезные гаджеты. Например, билет на концерт любимого исполнителя, графический планшет для рисования, умные часы или современный музыкальный инструмент, такой как укулеле.

Что подарить ребенку на Николая 2026 / Фото Magnific

Кстати, на днях мы рассказывали, что подарить взрослым на День святого Николая.